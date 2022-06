Boerenprotest tegen stikstofakkoord in marge van Baloise Belgium Tour in Oostkerke

In Oostkerke bij Damme hielden Damse, Knokke-Heistse en Brugse boeren een protestactie tegen het stikstofakkoord tijdens de doortocht van de Baloise Belgium wielerkoers. Met een gigantisch doek hopen ze de helikopterbeelden te halen.

Op het gigantische spandoek dat de landbouwers op een weide naast de doortocht van de Baloise Belgium Tour hadden uitgerold, staat te lezen ‘Geef boeren toekomst’. Maar dat bleef het niet bij, want de landbouwers hadden bij hun tractoren ook affiches met de slogan ‘stop de waanzin’ opgesteld. Bij de eerste doortocht van de wielrenners omstreeks 16 uur lieten de boeren dan ook nog eens hun de claxons van hun tractoren hevig te keer gaan zodat hun aanwezigheid niet te negeren viel.

“Woede is groot”

Met de actie willen de de landbouwers dus hun ontgoocheling en ongenoegen duidelijk maken over de het huidige stikstofakkoord waarbij heel wat boeren hun capaciteit moeten inperken, of in het slechtste geval zelfs hun activiteit volledig stopzetten. “De teleurstelling en woede is bijzonder groot. De Vlaamse regering breekt in op bestaande vergunningen en afspraken én zet landbouwers voor het blok”, zegt Astrid Deneire, regioconsulent van de Boerenbond. “Dit is waanzin en voor ons een onaanvaardbare contractbreuk. Door deze beslissing wordt de ondernemersdynamiek in de landbouwsector volledig gekraakt.” (PDV)