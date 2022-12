Blankenberge in de prijzen op Openbaargroen-awards

Stad Blankenberge viel in de prijzen op de 43ste editie van de Openbaargroen-awards in Diksmuide. Dat is de jaarlijkse wedstrijd van de Vereniging Voor Openbaar Groen waaraan alle lokale Vlaamse besturen kunnen deelnemen.

De vereniging lauwert recente, vernieuwende en inspirerende openbare groen-, bloemen- en bijenvriendelijke realisaties, dit jaar met als thema ‘Grijs wordt groen’. In de categorie Bloemengemeente blijft Blankenberge aan de top met een maximale score van drie sterren. Het project ‘Bijtjesberge’ – bloemenweides her en der verspreid over de stad – kreeg één ster in de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’.

“Bijzonder trots op dit resultaat”, zegt schepen van Groenbeheer Jurgen Content (Vooruit). “Het stimuleert ons om te blijven ijveren voor meer kwalitatief groen, bloemen en bijen in onze stad. Een pluim voor onze medewerkers van de groendienst die zich hier dagelijks voor inzetten.”