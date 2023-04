Bijna vijfhonderd jongeren strijden in Ardooie tegen zwerfvuil

De oproep van de milieudienst om de lenteschoonmaak in Ardooie te organiseren heeft heel wat weerklank gekend. Drie dagen lang hebben vooral jongeren in de gemeente bermen, grachten, straten en pleinen schoongemaakt.

Chris Schoonbaert van de milieudienst kon rekenen op 265 lagere schoolkinderen die elkaar gedurende twee dagen afwisselden. De Tassche was complet present. Op de derde dag van deze lenteschoonmaak konden er nog 213 leerlingen van het IHK de omgeving van het Hofland schoonmaken. ‘Gemotiveerd door Meneer Dedeine’ hoorden we er zeggen. Voeg daarbij nog enkele milieubewuste volwassenen en daarmee is de kaap van de vijfhonderd Ardooise Mooimakers bereikt.

Chris Schoonbaert: “Alles samen werd een volle container zwerfvuil naar de verbrandingsoven van IVIO gevoerd. De gemeente ligt er weer netjes bij. De actie van onze Mooimakers rendeert. Jongeren zwerfvuil laten opruimen helpt mee tot bewustmaking en we durven stellen dat 95 procent van de bevolking attent is voor een mooi leefmilieu. Toch blijft nog steeds vijf procent hardleers en wie we kunnen betrappen of betrapt wordt op sluikstorten riskeert een gasboete. Zowat maandelijks kan een sluikstorter doorgegeven worden aan de politie. En een boete is niet mals.”