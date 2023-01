Bijna 1 miljoen euro Vlaams geld voor hergebruik van restwater in Torhout

In de winter overtollig regenwater opvangen en opsparen en het in de zomer in de strijd tegen de droogte door landbouwers laten gebruiken. De Vlaamse regering heeft beslist om voor Torhout 1 miljoen euro daarin te investeren.

Het zogenoemde restwater zal gestockeerd worden op het bedrijventerrein Torhout Noord, dus in de buurt van de Industrielaan en de Ambachtstraat. Het project werd goedgekeurd door Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns, maar zijn CD&V-collega Hilde Crevits gaf er de aanzet toe, toen ze als minister nog de bevoegdheid landbouw in portefeuille had.

De concrete uitvoering zal gebeuren door Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw van de provincie West-Vlaanderen. Het is de bedoeling om het regenwater te scheiden van het grondwater. De in de winter opgespaarde regen zal in de zomer voor naar schatting tien à twintig landbouwers uit de omgeving dienst doen. Ook het water van andere verharde oppervlaktes in de regio zal gebruikt worden.

120.000 vierkante meter

“Op die manier wordt Torhout een voorbeeld voor tal van locaties in Vlaanderen”, zegt minister Crevits. “Dit is een project van optimale samenwerking tussen landbouw en industrie. Het afstromende water van de verharding zal verzameld worden en gebruikt in tijden van dringende watervraag.”

“Nu loopt dat water in de winter gewoon weg en is het niet meer beschikbaar in droge zomerperiodes. Aanvullend zullen ook andere waterbehoeftige bedrijven bij het project betrokken worden. Het is de bedoeling om het water van 120.000 vierkante meter te hergebruiken.”