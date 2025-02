Bewoners van Geluveld en Beselare bezorgd over mogelijke komst van windturbine

De aanvraag voor de plaatsing van een windturbine op de grens van Geluveld en Beselare roept heel wat protest op. Actiecomité Frontwind Geluveld-Beselare organiseerde donderdag een infoavond voor alle bewoners.

De nv Aspiravi diende een aanvraag in voor het plaatsen van een windturbine in de Wervikstraat op de grens van Beselare met Geluveld. De bewoners van beide dorpen vrezen echter grote hinder. De krachten werden gebundeld in het actiecomité Frontwind Geluveld-Beselare om de bouw te verhinderen. Op een infovergadering, die donderdagavond in OC ’t Gelevelt in Geluveld georganiseerd werd door de protestgroep, liep de zaal vol met bezorgde inwoners. “We vielen uit de lucht toen we de melding kregen van de bouw van een turbine”, stelt Bart Vanden Broucke, woordvoerder van Frontwind Geluveld-Beselare. “We zijn dan ook vlug gestart met een protestactie om die plaatsing tegen te houden. Een 230 meter hoge windturbine is pure landschapsbeschadiging. Een turbine met driemaal de hoogte van de IJzertoren is onaanvaardbaar in een zone van landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De plaatsing zou grote problemen opleveren voor een groot gedeelte van de inwoners, zowel van Geluveld als Beselare op het gebied van slagschaduw, geluid en trillingen. Daarbij komt nog dat de waarde van onze woningen met 30 procent zou verminderen.”

Bezwaren

De nv Aspiravi diende een aanvraag in en nu volgt het openbaar onderzoek. “Veel inwoners weten van niets en wij willen hen de juiste informatie geven”, vervolgt Bart Vanden Broucke. “Het komt er nu op aan om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen om het gemeentebestuur aan te sporen een negatief advies uit te brengen. Dat zou al een enorme steun zijn. Want windturbines zijn als champignons. Eenmaal er één staat, vermenigvuldigen ze zich snel.”

Deskundigen

Het actiecomité had ingenieur Jozef Leen uitgenodigd. Als deskundige sprak hij over de mogelijke hinder van geluid en trillingen. Hij trok ook de groene deal van wind- en zonne-energie in twijfel als oplossing voor de toekomst en hekelde de foute berichtgeving en achtergehouden informatie. Ook Koen Descheemaeker, doctor in de medische wetenschappen en gemeenteraadslid in de oppositie voor N-VA, nam het woord. Hij had het onder andere over de problemen voor de gezondheid, zoals aantasting van het zenuwstelsel, irritaties, slaaptekort en de verhoging van hart- en vaataandoeningen.

Op de infovergadering was niemand van het gemeentebestuur of de nv Aspiravi, dat eerder in Geluveld al zelf een infonamiddag organiseerde, aanwezig. Bij Frontwind zijn er al honderden bezwaarschriften binnen gekomen en ook de avond zelf werden er heel wat bezwaren ingediend. “Wij zetten ondertussen enthousiast onze actie voort en hopen iedereen te kunnen mobiliseren”, klinkt het nog bij de actiegroep. Eerder had burgemeester Koen Meersseman (#Team8980) al laten weten het openbaar onderzoek af te wachten.