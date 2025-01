B&B Droomkerke haalt Green Key label

Guy en Dominique Hoste, uitbaters van B&B Droomkerke aan de Smisseweg 23 in Ruiselede, haalden zopas het Green Key-label.

Dat wordt internationaal beschouwd als het meest bekende ecolabel voor toerisme. Guy Hoste is bijzonder blij dat hij, als kleine logiesuitbater, werd opgenomen naast verschillende internationale hotelketens. “Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan allerlei criteria op vlak van duurzaamheid, management, energie, water, afval, schoonmaak, voeding, groenonderhoud en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Hoste. “Daarvoor hebben we tal van investeringen en inspanningen gedaan.”

Het Green Key-label wordt in Vlaanderen gecoördineerd door GoodPlanet, met de steun van Toerisme Vlaanderen.