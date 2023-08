Avelgem krijgt nu toch nieuw recyclagepark: “Opening voorzien in juni 2024”

Na veel vijven en zessen komt er toch een nieuw recyclagepark in Avelgem. Het zou volgende zomer zelf al klaar moeten zijn. Dat bevestigt burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen). De werken zouden van start gaan in september met de bedoeling om opnieuw open te gaan in juni 2024. Tijdens de werken kan de Avelgemnaar terecht bij Imog in Moen.

Het recyclagepark van Avelgem is al jaren toe aan vernieuwing. Er heerst dan ook al lange tijd discussie over een eventuele oplossing. Lang heeft de piste Etienne Balcaenstraat op tafel gelegen, maar nu is die niet meer van toepassing.

Het vorige gemeentebestuur kocht in 2017 de aanpalende gronden van het huidige containerpark aan met de bedoeling om het recyclagepark daar in te richten. Eind 2021 was alles dan ook rond, maar de energiecrisis strooide roet in het eten. Begin 2022 kwam er dan slecht nieuws. Het plan werd op pauze gezet om de belastingen niet te moeten verhogen. Volgens Lut Deseyn waren er toen geen kredieten meer om verder te gaan investeren in een eigen recyclagepark.

Overal dezelfde tarieven

Tot er nu dan toch goed nieuws komt voor de Avelgemnaren. “De werken zullen van start gaan op 18 september. Dit komt doordat de rekening van 2022 vroeger beschikbaar kwam dan voorzien. Er is een overschot op de jaarrekening en met een paar verschuivingen van kredieten kan er 1,6 miljoen euro vrijgemaakt worden om het recyclagepark te kunnen realiseren”, bevestigt Lut Deseyn.

Het huidige recyclagepark gaat op slot gaan wanneer de werken aanvangen op 18 september. Als alles volgens plan verloopt staat de heropening gepland in juni 2024. Als alternatief zal je met de identiteitskaart tijdens de sluitingsperiode terecht op het recyclagepark van Moen. Het recyclagepark van Avelgem wordt een intergemeentelijk park. Je zal dus als Avelgemnaar ook naar andere intergemeentelijke recyclageparken kunnen gaan. Overal gelden er dezelfde tarieven. (JD)