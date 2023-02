Atlas Atheneum zamelt acht kilo gsm’s in

Het Atlas Atheneum heeft een gsm-inzamelingsactie georganiseerd. Er werden in totaal 58 oude toestellen opgehaald, goed voor acht kilogram. “Deze actie is een samenwerking met telecomoperator Proximus, educatieve organisatie GoodPlanet en Recupel, een Belgische vzw die de inzameling en verwerking van afgedankte elektrotoestellen organiseert”, zegt Atlas-directeur Davy De Decker. “De inzamelingsactie duurde twee weken. Met dit initiatief brengen we grondstoffen en metalen die in onze gsm’s zitten opnieuw in omloop. Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat elk van ons een schakel vormt in de circulaire economie.” De school bedankt alle mensen die oude gsm’s binnenbrachten en zo bijgedragen hebben aan de kringloopeconomie. (TVA/foto PM)