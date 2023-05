Athena campus Drie Hofsteden onthardt en vergroent met opening van eerste speel- en sportzone

Athena campus Drie Hofsteden wil een substantiële bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling van een groene long binnen Kortrijk-Oost. Hiervoor werden verschillende speelplaatsen onthard en omgevormd tot klimaatadaptieve, onderhoudsarme leerplekken en een gezonde en kwalitatieve leefomgeving voor de leerlingen, het personeel en de buurtbewoners. Bovendien werden ook parkeerterreinen en ontsluitingswegen onthard. De bijna afgewerkte speel- en sportzone naast de sporthal werd dit weekend officieel voorgesteld aan het brede publiek.

Na een korte speech van Diter Den Baes (algemeen directeur van de scholengroep Mandel&Leie) waarin hij de aanwezigen bedankte voor de reeds geleverde inspanningen en de uitleg van het masterplan door architect Kenny Windels van Studio Basta namen twee leerlingen uit de OKAN-afdeling het woord: “We vinden het vooral fijn dat er nieuwe sporttoestellen zijn, zeker het klim- en optrektoestel. We kijken uit naar de groei van het groen, de luifel die er in juni komt en de buitenleerklas.” Fase 2 van de ontharding en vergroening gaat in september van start. Voor het ontwerp en de inrichting van de omgevingsaanleg werd ook ingezet op outdoor teaching.

“We willen als school graag onze verantwoordelijkheid opnemen en een maatschappelijke bijdrage leveren. Onze leerlingen, ons personeel en de omwonenden verdienen een gezonde, uitdagende speel-, leer- en leefomgeving waar de zintuigen geprikkeld en talenten aangeboord worden. Een omgeving waar mensen zich terug kunnen verwonderen over een zoemende bij en het vrolijke gezang van vogels”, zegt medewerker Marleen Dierickx.