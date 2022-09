Aquaduin wil parochie pater Oyaert blijven steunen

Gerard Liefooghe, ondervoorzitter en bestuurder bij Aquaduin – de vroegere IWVA- heeft samen met algemeen directeur Johan Verbauwhede en de nieuwe voorzitter van Aquaduin Marc Vandenbussche, Pierre Kaboré ontvangen. Kaboré is de voormalige burgemeester van Meguet in Burkina Faso, tussen 1993 en 2007 het werkgebied van pater Walter Oyaert uit Gijverinkhove.

Het gemeentebestuur van Alveringem is het werk van missionaris pater Walter Oyaert uit Gijverinkhove altijd genegen geweest. Walter Oyaert leefde en werkte tussen 1993 en 2007 in Meguet, Burkina Faso waar hij het leven van de plaatselijke bevolking aanzienlijk heeft verbeterd. Twintig jaar geleden was proper en drinkbaar water er nog een groot probleem. Inwoners moesten niet zelden tien kilometer ver stappen om aan drinkbaar water te geraken. Het was Alveringems oud-burgemeester Valère Quaghebeur die via IWVA, de gemeente Alveringem en het Landbouwkrediet financiële middelen bijeen zocht om in de parochie van Walter een eerste boorput te installeren. Het was het begin van goede relaties tussen de drinkwatermaatschappij, de gemeente Alveringem en Pierre Kaboré, de burgemeester van Meguet die na het overlijden van Walter contactpersoon werd. Ondertussen zijn er in het gebied in en rond Meguet 37 boorputten en een 38ste die door zonnepanelen wordt aangedreven. Allemaal werden ze gefinancierd dankzij drinkwatermaatschappij IWVA, nu Aquaduin.

Verkort

“Dankzij de realisatie van deze 38 waterputten is de afstand tot proper water aanzienlijk verkort”, stelt de Alveringemse burgemeester Gerard Liefooghe, ondervoorzitter en bestuurder bij Aquaduin. “Wie het geluk heeft om naast een waterput te wonen, hoeft niet ver te stappen, maar ook voor de verste dorpelingen is er veel verbeterd. Voor de meesten bedraagt de afstand om aan drinkbaar water te geraken, nog tussen de 1 en 3 kilometer. Een enorme verbetering voor die mensen! Er is nog nood aan 17 boorputten. Ik zal het bij de raad van bestuur bepleiten om twee putten per jaar te financieren. De kostprijs van 1 put bedraagt 11.000 euro. Ik weet dat het geld goed aankomt. We storten het op onze rekening in Burkina en het is pas na voorlegging van de betrokken facturen dat de centen kunnen worden afgehaald.”

“Dit is dus rechtstreekse hulp. Bij Aquaduin verkopen we water, dat is onze kernopdracht. Met onze steun aan Meguet investeren we terug in water. Niet in ons eigen werkgebied maar in de arme streek van wijlen pater Oyaert. Ook dat zien we als een deel van onze roeping.”

Onderhoud

We horen nog van Pierre Kaboré dat de waterputten die de voorbije 20 jaar via IWVA in Meguet zijn gerealiseerd, op vandaag nog allemaal werken. De dorpelingen betalen een kleine bijdrage voor het water en op die manier wordt het onderhoud ervan gefinancierd.