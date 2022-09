Anny Roose verzet zich tegen bouw van twee ‘villa-appartementen’ in Lichtervelde: “Vooral veel schone schijn”

Nog tot en met zondag kunnen bezwaarschriften ingediend worden tegen de bouw van twee appartementsgebouwen op ‘t Eilandje langs de Damwegel in Lichtervelde. Wie dat zeker zal doen, is kunstenares Anny Roose. Zij verzet zich met hand en tand tegen de bouwplannen.

“Kijk naar die bomen en die struiken, hoe mooi groen ze nog zijn. En dat terwijl het al wéken niet meer geregend heeft. Hoe komt dat, denk je?” Anny Roose (79) wijst naar het ommuurde domein tegenover haar woning in de Damwegel. De nv Selecta Invest van de familie Debaillie wil er twee gebouwen met in totaal twaalf villa-appartementen en een parking met carports neerpoten. Dik tegen de zin van Anny.

“Dit is het laagste punt van Lichtervelde. Als het hard regent, staat het hier eerst onder water. Het is geen toeval dat het domein ‘t Eilandje heet en mijn woning ‘t Waterhuys. Als ze hier nu ook nog eens de grond gaan verharden, waar moet dat water dan naartoe?”

Paalwoningen

Dat een aantal bomen zou moeten sneuvelen in wat ze de groene long van Lichtervelde noemt, vindt Anny Roose betreurenswaardig. Maar echt grote zorgen maakt ze zich dus over de overstromingsgevoeligheid van het terrein. ‘t Eilandje ligt volgens de meest recente watertoetskaart effectief in overstromingsgevoelig gebied. Onder het domein lopen onder meer de Huwijnsbeek en de Handzamevaart.

De meergezinswoningen zouden komen in het beboste gebied tussen de Astridlaan (linksonder) en de Damwegel (rechts), achter villa ‘t Eiland. (foto Kurt) © Foto Kurt

Dat countert Selecta Invest door parkings en paden boven het maximaal overstromingspeil te voorzien en door de twee meergezinswoningen als paalwoningen te bouwen. Van het bijna 8.000 vierkante meter grote domein zou 1.890 vierkante meter moeten verhard worden, “slechts 25 procent van de oppervlakte” volgens de vergunningsaanvraag. De aanvrager maakt zich sterk dat het bouwproject het gebied zelfs extra wapent tegen wateroverlast, door de aanleg van een “natuurlijk ogende watervijver”.

Badkuip

Nonsens, vindt Anny. “Ze gaan die vijver aanleggen in bentoniet. Dat is bij wijze van spreken een badkuip, hé. Als het veel regent, zal die vijver gewoon overstromen. Dat heeft geen enkele zin. Dit is een project van vooral heel veel schone schijn. Ik maak mij grote zorgen voor de toekomst, want wij weten niet wat er door de klimaatverandering allemaal op ons afkomt”, foetert ze.

Het schepencollege maakt zich minder zorgen dan Anny en keurde het project al principieel goed. Volgens schepen van Ruimtelijke ordening Els Kindt (CD&V) is er geen enkele reden tot paniek. “Op het bezwaarschrift op zich kan ik niet ingaan”, aldus de schepen. “Maar het project kreeg alvast een positief advies van de dienst Waterlopen van de provincie. Er zijn dan ook voldoende maatregelen voorzien in dit dossier.”

Oorlogsmonument

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met zondag 11 september. Bezwaren kunnen dus tot dan ingediend worden. Het is overigens niet de eerste keer dat Anny Roose in haar eentje een kruistocht voert. Ze verzette zich jaren geleden ook al tegen de afbraak van het vredesmonument voor de kerk. Tevergeefs, want het beeldhouwwerk van Gustaaf Delafontaine werd in 2014 vervangen door een beeld van Lichterveldenaar Ron Deblaere.