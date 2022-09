Al 2800 gezinnen kiezen voor GFT: “Wie intekent vóór 30 september, krijgt de rolcontainer gratis thuisgeleverd”

Veertien dagen na het openen van de inschrijvingen voor ophaling aan huis van groenten-, fruit, keuken- en tuinafval (GFT) is de kaap van 2800 gezinnen gerond. Mirom Menen gaat voluit voor 10.000 inschrijvingen.

Sinds de start van de inschrijvingen op 1 september hebben al ruim 2.800 gezinnen de voordelen ingezien van de nieuwe GFT-ophaling aan huis: 40 procent goedkoper dan restafval, veel beter voor het milieu en je bespaart je heel wat ritten naar het containerpark.

“De GFT-ophaling gaat pas van start op 1 januari 2023. Toch roepen we mensen op om zich nu al in te schrijven.”, zegt directeur Kristof Moeyaert van Mirom Menen. “We werken met nieuwe rolcontainers en hoe meer mensen zich nu al inschrijven, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op het vlak van bestellingen, leveringen en ophalingen. Wie intekent vóór 30 september, krijgt de leveringskost van de rolcontainer – ter waarde van 15 euro – gratis. Je betaalt een abonnement voor het volledige jaar waarbij alle kosten van ophaling, huur en verwerking zijn inbegrepen.”

Appartementen

Op termijn mikt Mirom Menen op 10.000 ingeschreven gezinnen. “Onze regio van Menen, Wevelgem en Wervik bestaat uit bijna 39.000 gezinnen. We hopen 1 op de 4 gezinnen te overtuigen om in te stappen in het GFT-verhaal. Nu komt nog heel veel GFT terecht in de restafvalzak en dus ook in de verbrandingsoven. Met de GFT-inzameling aan huis bieden we een oplossing voor wie niet aan thuiscomposteren doet, geen kippen heeft en/of veel tuinafval heeft. Door GFT apart in te zamelen kunnen we ervoor zorgen dat de restafvalcijfers van onze gemeenten gaan dalen.”

“Ook bewoners van appartementen behoren tot onze doelgroep. Ze kunnen zelf een of meer rolcontainers delen. De syndicus of gebouwverantwoordelijke kan dan een aanvraag doet voor rolcontainer(s) voor het appartement.”

Zitdagen

De inschrijvingen gebeuren online, via de telefoon en op zitdagen. “Zo’n 60 procent van de gezinnen vraagt onze 140 liter-container aan, de 40 en 240 litercontainer hebben elk een aandeel van 20 procent.” Een op de drie huidige tuinafvalbakklanten schreef zich intussen ook in op GFT. “Dat gaat al om zo’n 1000 mensen. Er is geen automatische overschakeling voor hen, maar zij krijgen allemaal een gratis levering aan huis van de nieuwe rolcontainer aangeboden.”

De komende dagen gaat Mirom Menen de baan op voor GFT-inschrijvingen en info, met zitdagen in Dorpshuis Rekkem (14/9), gemeentehuis Moorsele (15/9), LDC Allegro Menen (16/9) , stadhuis Menen (17/9), LDC De Spie Geluwe (21/9), ’t Applauws Lauwe (22/9) en gemeentehuis Gullegem (23/9). “Ook op de braderie van Wevelgem zullen we te zien zijn met een stand. Voor wie twijfelt over de grootte van de GFT-container, kunnen we meegeven dat ze te bezichtigen zijn in elk stad- en gemeentehuis en op alle recyclageparken”, besluit de directeur van Mirom Menen. (CB)