Afvalverwerkend bedrijf Compovit breidt voorlopig niet uit in Diksmuide

Deze week kwam de rechtzaak voor die het Diksmuidse stadsbestuur startte tegen het afvalverwerkende bedrijf Compovit. “We hopen dat de rechter geurbeperkende maatregelen oplegt aan het bedrijf”, klinkt het in een officiële mededeling. Intussen roept het bestuur zijn inwoners op om klachten tegen geurhinder te blijven melden bij de milieudienst. De geplande investeringen door het bedrijf komen er voorlopig niet.

In 2019 kwam de geurhinder op het industrieterrein Heernisse in Diksmuide voor het eerst op de politieke agenda. Sindsdien kreeg de milieudienst regelmatig klachten over een hinderlijke stank. Ook deze week nog werd daarover geklaagd.

Milieustakingsprocedure

Het Diksmuidse stadsbestuur is intussen een zogenaamde milieustakingsprocedure gestart maar het wacht nog op een vonnis van de rechtbank. Die zaak werd woensdag behandeld, maar er is nog geen uitspraak. Die wordt voor 10 november verwacht. Wie klachten heeft over geurhinder kan die blijven melden via milieu@diksmuide.be, omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be of 050 24 79 60. In de klacht moet de plaats, de datum en het uur van de hinder meegegeven worden.

Ondertussen heeft het geviseerde afvalverwerkende bedrijf Compovit in de Kleine Dries investeringsplannen op zijn huidige vestiging. Dat bedrijf heeft een biothermische drooginstallatie voor mest en organische biologische afvalstoffen (oba). Het eindproduct is een organisch bodemverbeterend middel.

Bouw nieuwe loods

Het heeft een vergunde capaciteit voor 15.000 ton oba en 95.000 ton mest. Dat aantal wil het bedrijf niet uitbreiden maar het wil wel nieuwe gebouwen zetten. Concreet gaat het om de afbraak van een bestaande loods en de bouw van een nieuwe opslagloods met laadsas voor vrachtwagens, een machineloods en een kantoor.

Op de opslagbunkers plant Compovit een biobed. Dat is een filter met natuurlijk biomateriaal zoals boomschors en kokos die de lucht extra zal zuiveren. Het zijn vooral dat biobed en laadsas die de geurhinder zouden moeten indijken. In het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning staat dat er wekelijks 110.000 ton afvalstoffen wordt aangevoerd en 99.000 ton wordt afgevoerd. Dat komt neer op ongeveer 139 transporten per week.

Departement Omgeving

De aanvraag die het bedrijf indiende, ging over de plaatsing van een biobed en een uitbreiding van de opslagcapaciteit. Het stadsbestuur gaf enkel positief advies over het biobed omdat dat het geurhinderprobleem zou kunnen oplossen. Over de uitbreiding weerklonk een negatief advies. De deputatie van de provincie kende alsnog een voorwaardelijke vergunning toe.

Daartegen ging het stadsbestuur van Diksmuide niet in beroep omdat dit opschortend zou werken. Dat zou dan weer betekenen dat de techniek om de geurhinder tegen te gaan niet zou kunnen uitgevoerd worden. Het stadsbestuur van Diksmuide heeft intussen vernomen dat het departement Omgeving beroep heeft aangetekend. Het dossier moet dus integraal hernomen worden. (GUS)