Afkomst vervuiling op Moerdijkvaart in Gistel nog onduidelijk

De Vlaams Milieumaatschappij (VMM) heeft nog geen duidelijkheid over de afkomst van de grote hoeveelheid olie en vet, dat werd vastgesteld in het water van de Moerdijkvaart in Gistel vorige week. Eerst werd er gedacht dat de smurrie afkomstig was uit het bedrijf Suprima van schepen Geert Vandaele in Ichtegem. Maar volgens schepen Vandaele is dit niet mogelijk. Ondertussen werd er al 112.000 liter vet uit de vaart gehaald.

Op maandag 13 februari werd in Gistel vastgesteld dat het water van de Moerdijkvaart vervuild was. Uit onderzoek van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat het gaat om een natuurlijk vet. “Dat vormt geen risico voor de volksgezondheid of de kwaliteit van de waterlopen. Maar het vet moet natuurlijk wel uit het water verwijderd worden”, zegt Michiel Verhamme van VMM.

“De kosten lopen momenteel al op tot 20.000 euro”

Woensdag 15 februari werd de verwijdering verder gezet met behulp van de Civiele Bescherming. © Peter Maenhoudt

Ondertussen heeft VMM al 112.000 liter natuurlijk vet uit de vaart gehaald. “We brachten meer dan 20 absorberende rollen en een absorberend doek van 30m in de waterloop aan. Er kwam ook een tankwagen ter plaatse om het vet weg te zuigen. De kosten voor het verwijderen van het vet lopen op tot meer dan 20.000 euro en daar moeten nog de kosten van de tankwagen en het personeel bij komen.”

De komende weken zal stad Gistel, de situatie verder opvolgen met VMM en middenkustpolder. “We zijn nog niet aan het einde van deze oefening. Het grootste deel van de smurrie werd al uit de vaart verwijderd. Maar er blijft heel wat achter in het riet, waar binnenkort normaal de watervogels zich nestelen. We zullen kijken wat we daaraan kunnen doen. We vragen ons wel af hoe het kan dat die vervuilingt zo ver stroomafwaarts is gedreven. Hoe vroeger we dit hadden gedetecteerd, hoe beter”, zegt Wim Aernoudt, chepen van Milieu van Gistel (N-VA).

Onderzoek naar afkomst

Waar de vervuiling van de Moerdijkvaart exact vandaan komt is nog niet duidelijk. “Daar loopt momenteel een onderzoek naar bij de milieu-inspectie.” Eerst werd gedacht dat de smurrie afkomstig was van de fabriek van Geert Vandaele, die ook schepen van Lokale economie (Liberaal 2018) is in Ichtegem. “Langs onze fabriek loopt de Engelbeek, die uitmondt in de Moerdijkvaart. Daardoor werd er eerst onze richting uitgekeken”, vertelt schepen Vandaele.

“De vervuiling werd op verschillende plekken in beken vastgesteld, die totaal niet in de buurt van mijn bedrijf liggen”

Daarop besloot de schepen om zelf de nodige controles in het bedrijf te laten uitvoeren. “We hebben alle nodige installaties gecontroleerd en er is nergens een indicatie van een lek. Hetzelfde natuurlijke vet werd niet alleen vastgesteld in de Engelbeek, maar ook in de Akkerbeek in Eernegem. Als het daar al voorkomt, kan het niet van ons zijn. De vervuiling, die in de Moerdijkvaart werd vastgesteld is ook gigantisch. Wij zijn slechts een klein bedrijf van drie mensen. Zo’n grote hoeveelheid zou onze volledige olievoorraad van drie ver zijn. Dat is gewoon niet mogelijk.”

“Als schepen is dit extra pijnlijk. Mensen wijzen met de vinger naar ons, terwijl het niet van ons komt en alles in orde is. Hopelijk kan de dienst miliue-inspectie wel nog achterhalen waar het vet vandaan komt. Zo kunnen we aantonen dat het niet van ons komt”, besluit Vandaele.