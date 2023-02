Actiegroepen in Kortemark willen investeringen zien om PFAS-vervuiling te voorkomen

Een nieuwe aflevering in de Silvamo-saga in Kortemark. Eind november kwam aan het licht dat de stortplaats Silvamo zich kandidaat had gesteld om PFAS-houdende grond van de Oosterweelverbinding naar Kortemark te brengen. Twee weken later werd hun vergunning verlengd door de Vlaamse regering. Of ze al dan niet toestemming zullen krijgen om dergelijke vervuilde grond effectief te storten, zullen we pas in de zomer van 2023 weten. Maar de Kortemarkse actiegroepen zitten in tussentijd niet stil.

“Na een infoavond hebben we aangedrongen bij de gemeente om stalen van het grondwater, afvalwater en slib van de te storten grond in kwestie op te vragen en te laten analyseren. De resultaten zijn zorgwekkend, maar we stellen ook vast dat een groot deel van de vervuiling kan voorkomen worden mits Silvamo de nodige investeringen doet”, klinkt het bij Actiegroep Leefbaar Groot Kortemark.

“In het afvalwater vindt men te hoge waarden terug voor sulfaat, nikkel, magnesium en kalium. Dat kan opgelost worden indien Silvamo investeert in een betere waterzuiveringsinstallatie. In een advies van VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij, red.) in dit dossier is het klaar en duidelijk dat de milieukwaliteitsnorm voor PFOS van 0,65 nanogram per liter nu reeds wordt overschreden in de Speyebeek en de Handzamevaart, ter hoogte van de stortplaats.

Het waakzame oog van de actiegroepen is dus nodig om ons leefmilieu te beschermen en zo gezonder te maken.” Omdat het geanalyseerde slib slecht van één vrachtwagen afkomstig is, wil de actiegroep een uitgebreider onderzoek met stalen van verschillende locaties. In tussentijd blijft ook de gemeente procederen tegen de vergunning van Silvamo, om te voorkomen dat de PFAS-grond ooit in Kortemark terecht komt. (PS)