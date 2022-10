Actiegroep haalt slag thuis: bomenkap langs kanaal in Beernem stilgelegd

Ronkende motoren van tractoren, boomzagen en kranen. De omwonenden van het kanaal tussen Gent en Brugge werden begin 2021 opgeschrikt door de kap van de bomen langs hun geliefde Capibarapad. Langs die wegel kon je net naast het kanaal wandelen in het groen. In totaal werd 2,9 kilometer bomen en struiken geruimd, tot grote ergernis van de bewoners die een actiegroep startten. Door een juridische procedure zijn zij er nu in geslaagd om de verdere kap van die bomen te vermijden.

“Groen en hakhoutbeheer spelen bij de Vlaamse Waterweg een belangrijke factor in de stabiliteit en veiligheid van de kanaaloevers. Op die manier wordt hakhout niet te groot om hinderlijk te zijn voor schepen en kunnen ook de oevers nog voldoende geïnspecteerd worden”, reageerde De Waterweg nv toendertijd. Volgens de actiegroep Kappen Kanaal Beernem gebeurde dat onwettig, want uiteindelijk bleek dat al half december werd begonnen met het kappen van bomen. De eerste werken vonden plaats in Sint-Joris.

Omwille van het protest werden er zelfs enkele parlementaire commissies aan de zaak gewijd. “Minister Peters en Demir deden toen heel wat vage beloftes, die tot op de dag van vandaag bij beloftes gebleven zijn”, reageert Nele Deslyper van de actiegroep. Vlaams parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege interpelleerde de Vlaamse regering een aantal keer, maar volgens de meerderheid gebeurde de boskap volledig wettig. De ministers verwezen naar het hakhoutbeheer en verklaarden dat sommige bomen helemaal worden omgezaagd. “Wanneer leidingen door boomwortels beschadigd dreigen te worden, wordt er preventief gerooid. Het gaat dan ook niet om echte ontbossing, want de vegetatie groeit opnieuw”, vertelde minister vaan Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD). “De Vlaamse Waterweg voert haar natuurbeheer secuur uit, binnen het wettelijke kader, en met respect voor de natuur. Samen met het Agentschap Natuur en Bos zullen we kijken hoe we het natuurbeheer verder kunnen verfijnen”, zei Peeters nog.

Vegetatiewerken

Nadat de werken een aantal weken stillagen, verkreeg De Vlaamse Waterweg in maart een nieuwe vergunning tot vegetatiewijziging. “De hoogstammige bomen langs het kanaal zijn beeldbepalend en moeten behouden blijven. Er is dan ook geen enkele reden om deze te rooien. We hopen nu dat het Departement Omgeving ons negatief advies volgt en de omgevingsvergunning weigert”, zei Groenschepen Jan Vanassche daar toen over.

Ondanks negatief advies van de gemeente, verleende het Agentschap Natuur en Bos toch zijn goedkeuring. Omdat de vegetatiewerken in strijd waren met de bestaande omgevingsvergunning, moest dus ook een wijziging van die omgevingsvergunning aangevraagd worden. Daarin staat te lezen: “Hier wordt momenteel op basis van een beheerplan uit 2009 een hakhoutbeheer met een omlooptijd van 4 jaar toegepast. Dit plan is niet bekrachtigd conform de geldende wetgeving. Om in regel te zijn met het vegetatiebesluit vraagt de Vlaamse Waterweg nv nu een omgevingsvergunning vegetatiewijziging aan voor haar hakhoutbeheer.” Volgens de actiegroep bekent De Vlaamse Waterweg op die manier dat er aanvankelijk gekapt werd zonder geldige vergunning. Omdat voor deze werken een versnelde en vereenvoudigde procedure werd gevolgd, moesten de initiatiefnemers geen openbaar onderzoek houden. De omwonenden konden dus geen bezwaren indienen, opnieuw tot grote ergernis van de actiegroep.

Crowdfunding

Om de vergunning alsnog tegen te houden, besloten de omwonenden zich te organiseren om beroep aan te tekenen. Dankzij een crowdfunding kon de vzw Bescherm Bomen en Natuur een beroepsprocedure opstarten, waardoor er een arrest moest komen over de omgevingsverunning die zou bepalen of er een vegetatiewijziging mocht plaatsvinden. “Op 29 september 2022 sprak de zesde kamer zich daarover uit en daarin werd besloten dat de omgevingsvergunning wordt vernietigd. Dit is een overwinning van de natuur en biedt positieve mogelijkheden voor andere vergunningsbetwistingen. De Raad oordeelde namelijk dat hakhoutbeheer niet meer automatisch mag uitgevoerd worden”, besluit Deslyper tevreden.