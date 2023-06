Aantal Aziatische hoornaars explodeert in West-Vlaanderen: “Uitroeien niet langer mogelijk”

De opmars van de Aziatische hoornaar lijkt onstuitbaar. Vorig jaar werden in West-Vlaanderen 364 nesten verwijderd, dit jaar staat de teller al op een goeie 150. “Terwijl de echte piek pas net na de zomer valt”, zegt Dominique Soete van Vespa-Watch. “Uitroeien is niet langer mogelijk.”

De Aziatische hoornaar of Vespa velutina is in onze contreien al enkele jaren aan een stevige opmars bezig. En daar staat ook Dominique Soete, bezieler van Vespa-Watch, van te kijken. Met het internetplatform brengt hij, op basis van burgerwaarnemingen, de evolutie van de exoot in kaart. “En die blijven maar toenemen”, zegt hij. “In 2021 kregen we voor West-Vlaanderen alleen 86 meldingen binnen. Vorig jaar ging het al om 364 gemelde nesten en dit jaar zitten we al boven de 150. Terwijl de echte piek pas na de zomer valt: september en oktober. Dan moet je nog weten dat de Aziatische hoornaar dit jaar laat uit winterslaap is gekomen door het koude en natte voorjaar. De tsunami volgt dus nog.”

Dubbel zo groot als wespen

Een Aziatische hoornaar herkennen, is kinderspel. “Ze zijn dubbel zo groot als wespen of honingbijen. Neem de grootte van een muntstuk van 1 euro in gedachten. Is het insect groter, dan gaat het om een hoornaar.” Een Aziatische hoornaar is ook overwegend zwart met slechts één donkergeel accent en hij heeft zwarte poten met gele tippen.” Momenteel draaien de meldingen nog voornamelijk om embryonale nesten. “Met enkel een koningin en een kleine zwerm hoornaars. Die beginnen nu pas uit te vliegen.”

De nesten hangen onder luifels, afdaken, in bomen… “Iedereen die bij ons aanklopt, krijgt een lijst met erkende verdelgers. Tot rond 15 juni zullen die nog voornamelijk kleinere larven vangen, daarna zullen ze de klassieke stikpotmethode toepassen: het nest hermetisch afsluiten en daarna invriezen.” Wie een nest spot, moet vooral kalm blijven, zegt Dominique. “Begin met een melding op onze website en laat het daarna vooral met rust. Vermijd trillingen en ga de confrontatie niet aan. Het insect is mensenschuw en zal je dus nooit zomaar aanvallen.”

“Uit één nest kunnen tien nieuwe ontstaan”

De Aziatische hoornaar is hier evenwel om te blijven, benadrukt Dominique Soete. “Ten eerste zijn we met te weinig mensen om alle nesten tijdig op te sporen. Dat moet voor 1 oktober gebeuren, daarna worden nieuwe koninginnen geboren. En uit één nest kunnen makkelijk tien nieuwe ontstaan. Ze verspreiden zich razendsnel. Bovendien heeft de Vlaamse overheid op 31 oktober vorig jaar de beheerregeling stopgezet. Een kapitale fout, want zo zijn er ook geen fondsen om de strijd aan te gaan. Om de populatie met de helft te laten dalen, moet je elk jaar minstens 95 procent van alle nesten kunnen verdelgen. Een onmogelijke opdracht.”

En dat is dan weer geen goed nieuws voor onze natuur. De Aziatische hoornaar houdt erg van wespen en vliegen, maar is ook gek op vlinders en honingbijen. “Net die laatste zijn van primordiaal belang voor onze fauna en flora. Hun bestuiving is essentieel. Eén nest heeft al snel 100.000 insecten nodig om alle larven te voeden, omgerekend gaat dat om 11,32 kg. Vorig jaar heeft de Aziatische hoornaar in Vlaanderen minstens zes ton aan insecten verorberd. Dat zegt genoeg.”