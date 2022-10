92 jaar oude iconische rode beuk wordt gerooid

De firma Berghe Boomzorg rooit op woensdag 26 oktober de iconische rode beuk naast de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe. De boom werd 92 jaar geleden geplant, is niet meer te redden en zal worden vervangen door een Doornikse cultivar van de zilverlinde.

Die rode beuk bepaalt het dorpsgezicht van Geluwe. Tientallen jaren stond naast de boom een frituur. In de vorige legislatuur deed het lokaal bestuur in 2015 nog een poging om de boom te redden. Nu is een ongeneeslijke schimmel fataal.

“De beuk is bijna volledig afgestorven”, aldus schepen Bercy Slegers (CD&V). “Drie jaar geleden werd voor het eerst reuzezwam waargenomen in de stam en deze schimmel heeft de wortel zodanig aangetast dat de beuk bladeren verliest. De jongste twee jaar werd de reuzezwam bestreden maar helaas kon dit niet meer baten.”

Kapvergunning

De kapvergunning is bekomen, het rooien van de beuk moet wegens veiligheidsredenen gebeuren voor de winter. Om de werken op een veilige manier te laten verlopen is een parkeerverbod noodzakelijk. Doorgaand verkeer is evenmin mogelijk en ook fietsers en wandelaars worden geweerd in de zone om zo op een veilige manier alles te ondernemen.

Het stadsbestuur besliste om de inwoners te betrekken bij de vervolgaanpak in dit dossier. Op het burgerplatform 8940 Spreekt werd daarvoor een participatietraject opgestart. Tijdens de eerste fase van dit traject konden de burgers van 25 augustus tot en met 25 september online voorstellen doen. Ze konden antwoorden op de vragen welke boom in de plaats van de gerooide beuk kan komen en wat er met het hout van de gekapte boom moet gebeuren.

Ideeën

De burgers konden niet alleen ideeën indienen, maar zich ook over de voorstellen van andere participanten uitspreken. Er werden heel wat goed uitgewerkte voorstellen gedaan, zowel voor de vervanging van de rode beuk als voor het hergebruik van zijn hout. Alle ideeën zijn te bekijken op 8940spreekt.be.

Op 5 oktober boog een werkgroep bestaande uit Jorry Berghe (boomverzorger), Lionel Brulez (Erfgoed Gilwe), Dirk Decuypere (Erfgoed Gilwe), Mario Hanssens (Natuurpunt), Tom Vantomme (groendienst), Bercy Slegers (schepen van Groen) en Elsje van Bellingen (secretaris) zich over alle voorstellen. De werkgroep discussieerde over de voorstellen en ideeën en formuleerde hierover een voorstel voor het college.

Broodplanken

Op 17 oktober nam het college een beslissing op basis van het voorstel van de werkgroep. De rode beuk zal worden vervangen door een Doornikse cultivar van de zilverlinde (tilia tomentosa ‘Doornik’). Het hout van de gerooide rode beuk zal worden gebruikt voor het vervaardigen van gebrandmerkte broodplanken en gedraaide eieren, vijf schijven met jaarringen en een kunstwerk. Deze beslissing is onder voorbehoud: pas nadat de rode beuk gekapt is, zal duidelijk zijn hoeveel hout er effectief bruikbaar is om deze zaken te realiseren. Het verwerken van het hout zal gebeuren door het VTI van Menen. (EDB)