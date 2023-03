660 Roeselarenaars ruimen op tijdens de Zwerfvuilopruimactie in Roeselare

Zaterdag 18 maart vond de 25ste editie van de Zwerfvuilopruimactie plaats in Roeselare. Maar liefst 660 Roeselarenaars schreven zich in om op pad te gaan en de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Net als vorige jaren, was er opnieuw veel goesting om het openbaar domein netjes te maken.

Naast zo’n 19 gezinnen, staken ook tal van verenigingen de handen uit de mouwen: Jeugd Rode Kruis, Buurthuis INVAL, Jeugdateljeetje Roeselare, Parochie Zonder Grenzen, oudercomité Lenteland, vzw Jeugdhandbal, Chiro Jochi, KSA Hocana Oekene, Groenpark Roeselare, Barnum & Bailey’s, Buurthuis Tof van Tinneke, Nu en Straks, straatcomité Louis Tantstraat, De Ruiter, Wijk De Knok, Sint Sebastiaanscomité, Kouterkomitee, Buurtcomité Bloemenwijk, Schiervelde Bolders en Wandelclub 55-plussers. Deze laatste twee verenigingen staan al paraat sinds het prille begin en waren dus ook aan hun 25ste editie toe.

De Zilverbergschool, WZC Sint Henricus, de Roeselaarse Kajakvaarders, Onze Jeugd, het Meiboomcomité en wijkcomité Schiervelde gaan binnenkort aan de slag.

Vrijwilligers

“Ervoor zorgen dat onze stad er het hele jaar door netjes bijligt, vergt veel inspanning . We zijn dan ook meer dan dankbaar voor iedereen die zich daar dagelijks voor inzet. Een speciale vermelding is dan ook gepast voor de Mooimakers #VANRSL, een groep van enthousiaste vrijwilligers die op regelmatige basis hun pleintje, hun straat, hun buurt … netjes houden. Dankjewel!”, horen we van bevoegd schepen Stefaan Van Coillie.