51 ton zwerfvuil uit zee gevist door Vlaamse vissers: “14 ton minder dan vorig jaar”

In 2022 werd er 51 ton zwerfvuil door Vlaamse vissers uit de zee gehaald en aan land gebracht. Dat blijkt uit de cijfers, van het project ‘Fishing for Litter’, die parlementslid Sander Loones (N-VA) opvroeg. “37 vissers werken hieraan mee en ze doen dit volledig belangeloos. Een mooi voorbeeld van hoe we allemaal zorg moeten dragen voor onze zee.”

In kader van het zwerfvuilproject ‘Fishing for Litter’ haalden 37 Vlaamse vissers het afgelopen jaar maar liefst 51.000 kilo zwerfvuil uit de Noordzee. Dat cijfer zat vier jaar op rij in stijgende lijn, maar in 2022 was er voor het eerst een daling. Want er werd 14.093 kilo minder zwerfvuil opgevist en aan land gebracht.

Minder afval op zee of minder motivatie?

“Onze vissers leven ván de zee. En leven ook vóór de zee”, juicht Loones hen toe. “Zij doen dit bovendien volledig belangeloos. En met resultaat. Want het afval wordt ook gerecycleerd. Bepaalde soorten zwerfvuil kunnen zo voor 90% hergebruikt worden. We zien in daling in de cijfers, maar de vraag is of dit een bewijs is van het succes van het project en dat er minder afval op zee gevonden wordt? Of als er nood is aan nog meer sensibilisering en motivering bij de vissers om aan het project deel te nemen?”

Minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne beloofde dit in detail te gaan bestuderen. Daarbij vroeg Loones om ook sterker op te treden tegen vervuilers op zee en om hen te vervolgen en beboeten. Minister Van Quickenborne kondigde daar al enkele aanvullende acties voor aan.