404 zonnepanelen moeten 27% verbruik De Boomgaard opleveren

Met de installatie van 404 zonnepanelen op het dak van woonzorgcentrum De Boomgaard wil de gemeente niet alleen de energiefactuur drukken, maar ook het voorbeeld geven op vlak van klimaatbewustzijn. Ondertussen staat de uitbreiding van het wzc op losse schroeven door de stijgende bouwprijzen. De komst van de 33 assistentiewoningen gaat wel door.

De installatie van 404 zonnepanelen op wzc De Boomgaard kadert in het Burgemeestersconvenant 2030 en het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030 dat het gemeentebestuur ondertekende. “Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken”, zegt schepen Laurent Hoornaert (Tope8920). “We doen dit aan de hand van concrete en herkenbare werven. Eén van de engagementen is om een reductie van de CO2-uitstoot van onze eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 te realiseren ten opzichte van 2015. Naast het installeren van zonnepanelen op openbare gebouwen, wil het bestuur de inwoners, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit het Pact te behalen. Met de installatie van 404 zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum geven we als gemeente het voorbeeld.”

Daling CO2

Het gaat om een investering van 138.000 euro. De zonnepanelen hebben een verwachte productie van 160.158 kWh en zullen jaarlijks 27% van het totale verbruik van het woonzorgcentrum voor hun rekening nemen. “Niet alleen de energiefactuur zal dalen, ook de CO2-uitstoot. De zonnepanelen op het woonzorgcentrum zijn goed voor een jaarlijkse daling van 40.233 kg CO2”, geeft Hoornaert nog mee. “Sinds maart dit jaar liggen er trouwens al 55 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, goed voor een investering van 28.000 euro. Deze zonnepanelen nemen jaarlijks 22% van het totale verbruik in het gemeentehuis voor hun rekening.”

Assistentiewoningen

Naast het woonzorgcentrum zou binnenkort ook de bouw moeten starten van de aangekondigde assistentiewoningen. Onder de naam residentie Wildertuin realiseert Community Building er 33 energiezuinige woonunits. “De omgevingsvergunning voor de assistentiewoningen is aangevraagd en toegekend op 5 mei. Eind dit jaar verwacht ik dat de bouw start”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA).

Sloop oud rusthuis

Een ander verhaal is het met de uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum. In het meerjarenplan staat nog steeds dat op de locatie van het vroegere rusthuis, dat sowieso gesloopt wordt, nieuwe kamers komen, met name voor mensen met dementie, maar de stijgende bouwkosten dreigen roet in het eten te gooien. “We zullen eerst eens kijken hoe we ons meerjarenplan zullen samenstellen en dan gaan we daarover verder uitweiden. We zitten in een zeer inflatoire omgeving en zullen moeten kijken hoe we alles aan elkaar knopen. Dat staat nog altijd in het meerjarenplan. De omgevingsvergunning is aangevraagd, de subsidies zijn lopende. De bedoeling was dat men dit jaar zou beginnen met de sloopwerken. We zijn ook een jaar verloren doordat het dossier onvolledig ingediend werd in juni 2021. Anderzijds zitten we ook met corona, waardoor het verhaal van VIPA (Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, red.) misschien een stukje uitgesteld kan worden. Dat zijn we nu ook aan het bekijken. Maar we moeten kijken om de tering naar de nering te zetten. Dat zal op verschillende vlakken zijn”, zegt burgemeester Dominique Cool. (TOGH)