370 Bruggelingen engageerden zich om hun wagen vaker aan de kant te laten

De voorbije maand hebben heel wat Bruggelingen hun CO₂-uitstoot verkleind. Dat blijkt uit de data die de app Scone genereerde, in samenwerking met BruggeNaarMorgen. “Door een challenge met een gemeenschappelijk doel te lanceren, hebben we impact gecreëerd”, zegt Erwin van Laethem.

Via de app Scone namen 370 mensen deel aan de ‘Duurzame Mobiliteit’-challenge. Zij engageerden zich om hun wagen in september wat vaker aan de kant te laten. Het betrof een pilootproject, in samenwerking met ‘BruggeNaarMorgen’, het klimaatplan van de stad Brugge. “We weten uit onderzoek dat heel wat Bruggelingen bereid zijn zich op een duurzame manier te verplaatsen”, vertelt Koen Timmerman van BruggeNaarMorgen.

Impact

Dat onderzoek bleef geen dode letter. “Tijdens de Duurzame mobiliteit-challenge zagen we directe impact op het lokale verkeer. In totaal hebben de deelnemers aan de ‘Duurzame Mobiliteit’-challenge zo’n 200 klimaatacties gerealiseerd, goed voor een impact van acht ton CO₂. Of nog: er is 8.600 kilometer minder met de wagen gereden”, stelt Erwin van Laethem, directeur bij Scone.

De challenge is nu afgelopen, maar Scone zal het duurzame gedrag van de deelnemers blijven stimuleren. “Er zijn qua mobiliteit voldoende alternatieven met minstens evenveel comfort, waarmee we onze impact op het klimaat fors verlagen. Als deze trend zich doorzet, kunnen de deelnemers op jaarbasis 450 ton CO₂-uitstoot besparen. Ter vergelijking: je stoot 1 ton CO₂ uit als je 6.000 km rijdt met een dieselauto. We besparen dus zo’n 70 ritten rond de aardbol!”, vervolgt Van Laethem.

Ecologische voetafdruk verkleinen

Scone is een gratis app, die mensen begeleidt als ze hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Ze krijgen daarvoor de nodige tips en suggesties op maat op vlak van energie, mobiliteit, levensstijl…

“Door challenges met een gemeenschappelijk doel kunnen we impact creëren. We merkten tijdens de voorbije maand een sterk engagement: een vierde van de gebruikers checkte de app dagelijks. En onze nudges of kleine aanmoedigingen hadden een duidelijke impact op het gedrag van de gebruiker”, duidt Van Laethem.

De resultaten en inzichten van de Duurzame Mobiliteit-challenge worden binnenkort voorgelegd aan de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Zo hopen we ook andere steden of organisaties te inspireren”, besluit Van Laethem.

Je kan Scone gratis downloaden via onderstaande QR-code. Wie lid wil worden van de BruggeNaarMorgen-community, waar men initiatieven bundelt die in jouw buurt gepland staan, vult de activatiecode BNM2022 in.