224 handtekeningen voor petitie van PVDA Kortrijk voor behoud wekelijkse huisvuilophaling

Maandagochtend voerde PVDA Kortrijk actie op de markt voor het behoud van de wekelijkse huisvuilophaling. Imog heeft een voorstel klaarzitten om restafval voortaan tweewekelijks op te halen om de hogere kosten voor de verwerking te drukken en niet te moeten doorrekenen aan de burgers.

Partij PVDA hekelt dat opnieuw de inwoners de dupe zijn van de besparing en stelt dat er andere mogelijkheden zijn. “De oplossing ligt bij het blokkeren van de hoge energieprijzen, net zoals in Frankrijk, maar de federale regering weigert dat te doen. De mensen worden steeds vaker geconfronteerd met te hoge facturen, minimale dienstverlening en geplafonneerde lonen”, zegt lijsttrekker Natalie Eggermont. “Daarnaast is Imog een gezond bedrijf, zij hebben dit jaar winst gemaakt, dus misschien moeten zij deze slag incasseren.”

PVDA lanceerde daarom een petitie om de maatregel van tweewekelijkse ophaling tegen te houden. “De zakken voor restafval zijn al disproportioneel duurder in vergelijking met andere steden en er zijn geen containerparken in het centrum van onze stad – wat voor mensen zonder auto geen evidentie is – om nu ook nog eens te raken aan de ophaling, dit gaat te ver. Vuilniszakken blijven langer staan en stinken, zeker voor mensen die in een appartement wonen. Daarnaast zal deze maatregel sluikstorten in de hand werken.” Op het jaarlijks digitaal referendum met als thema Nette Stad wordt gevraagd of sluikstorten strenger mag gecontroleerd worden en harder beboet. “Het referendum schuift de verantwoordelijkheid voor een “nette stad” helemaal in de schoenen van de burgers. De dienstverlening wordt afgebouwd en daarna worden de gewone mensen gestraft met pestboetes. Sluikstorten moet in de eerste plaats aangepakt worden door de oorzaak aan te pakken: zorg voor betaalbare en bereikbare containerparken, meer publieke vuilnisbakken, goedkopere huisvuilzakken en jaarlijkse ophaling van grof huisvuil”, aldus PVDA Kortrijk.