200 vrijwilligers op de zwerfvuilactie

Zaterdag 15 maart trokken zo’n 200 vrijwilligers door de Lichterveldse straten om zwerfvuil op te halen. “Om de actie tot een succes te laten uitgroeien, richtte het gemeentebestuur zich hiervoor tot de buurtbeheerders, de jeugdverenigingen en verenigingen die vertegenwoordigd zijn in de milieuraad”, zegt schepen van Milieu Steven Bogaert. “Er zijn terug verschillende zakken zwerfvuil geruimd afkomstig van diverse straten, bermen en graskanten in Lichtervelde. Het voornaamste zwerfvuil blijft blikken, glas, etensresten, sigaretten. Op de markt is het zwerfvuil terug tentoongesteld om de voorbijgangers te confronteren met het probleem en de hoeveelheid zwerfvuil dat er in enkele uren is opgehaald binnen de gemeente.” (JW/foto Kurt)