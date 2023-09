2.600 liter afval verzameld door Proper Strand Lopers tijdens jaarlijkse opruimactie

2.600 liter, zoveel afval konden de vrijwilligers van de Proper Strand Lopers verzamelen op 16 september, de jaarlijkse opruimactie. “De vrijwilligers gingen aan de slag op de stranden van Blankenberge, Nieuwpoort en Oostende”, klinkt het bij het team van de Proper Strand Lopers.

In Blankenberge, de hoofdlocatie van de actie op het einde van de zomer werd het meeste afval bijeen geraapt. “Met een tachtigtal vrijwilligers van bedrijven, organisatie en ook passanten hebben we er liefst 1.950 afval verzameld. De kindjes konden tijdens het opruimen ook onze TrashBingo spelen over de dingen die ze bijvoorbeeld vinden. En vele van hen hadden hun kaartje vol verzameld. Ook de burgemeester van Blankenberge Björn Prasse (Open VLD) kwam langs en de vrijwilligers kregen als bedankje een drankje van Nissan, een duurzaam dekentje van Decathlon Brugge en een drinkbus van Pitch Perfect.”

Teambuilding met 380 personen

In Oostende verzamelden een dertigtal vrijwilligers 90 liter afval onder begeleiding van het NorthSealTeam. “Dat lijkt misschien weinig, maar de dag ervoor was er onze grootste teambuilding ooit met 380 deelnemers van de Europese Commissie. Toen werd er 300 liter afval geruimd. Dus het strand lag er al zeer proper bij.”

In Nieuwpoort stonden er ook een dertigtal personen paraat, die samen met leden van Natuurpunt en NorthSealTeam 560 liter afval konden verzamelen. “We willen uitdrukkelijk alle partners, die dit hebben mogelijk gemaakt en vrijwilligers, die een handje kwamen uitsteken, bedanken.”