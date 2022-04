2.000 West-Vlamingen deden mee aan de Veggiechallenge en bespaarden zo 52.100.000 liter water

Al enkele jaren organiseert Eva vzw in maart de jaarlijkse Veggiechallenge in heel het land. De bedoeling is om de hele maand (voornamelijk) vegetarisch te eten. Dit jaar schreven exact 1.997 West-Vlamingen zich hiervoor in. Mogelijks deden heel wat meer mensen mee zonder zich effectief online in te schrijven natuurlijk. Ook Stad Brugge deed mee.

Grote ecologische impact

De bijna 2.000 deelnemende West-Vlamingen bespaarden zo in de maand maart 52 .100 000 liter water, 39.100 kg CO², 96 000 m² land en redden 2.400 dierenlevens. De ecologische impact van vaker een plantaardige maaltijd op je bord te toveren valt klaarblijkelijk niet te onderschatten. In totaal namen 14.500 Belgen deel, het aandeel van onze provincie is met 14 procent inschrijvingen dus zeker niet slecht.

Proevertjes in Brugge

Ook steden en bedrijven droegen hun steentje bij. Zo kon je tijdens de derde week van de challenge op woensdag terecht in Brugge voor gratis veggie proevertjes op de wekelijkse markt. Chef Lien Vandeputte van het door Gault|Millau bekroonde restaurant Réliva maakte maar liefst 300 vegetarische hapjes klaar. Ze spoorde de voorbijgangers die genoten van de hapjes ook aan zich alsnog in te schrijven voor de Veggiechallenge.