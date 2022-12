Milieu Actie Groep wandelt ‘Dioxinepad’ in

In aanwezigheid van Miss Milieu heeft het MAG, de Milieu Actiegroep Menen, gisteren het symbolische dioxinepad geopend. Het MAG voert al jaren actie tegen de verhoogde dioxine-uitstoot in Menen. Volgens de actiegroep is schrootverwerkend bedrijf Galloo daar de oorzaak van. Het parcours van het dioxinepad gaat dan ook langs het bedrijf.

Met een dioxinepad kant MAG zich nog maar eens tegen de vergunning voor de uitbreiding van Galloo. De actiegroep verzamelde eerder 3000 handtekeningen die ze heeft overgemaakt aan de Vlaamse regering. Die beslist normaal eind volgende maand of de vergunning al dan niet wordt vernietigd.