Wie is Robin Keyaert, nieuwbakken presentator van De Warmste Week in Brugge?

Samen met Sander Gillis, Sam De Bruyn en Eva De Roo mag Robin Keyaert zich opmaken om vanaf maandag 18 december een week lang geld in te zamelen voor het goeie doel met de befaamde Warmste Week. Vanuit Het Warmste Huis in Brugge wordt een week lang non-stop radio en televisie gemaakt. Maar wie is Robin precies?

Hij moet nog 30 worden – begin januari – maar het gaat hard voor Robin. Drie jaar geleden kende Vlaanderen hem amper, maar intussen timmert hij aan een sneltempo aan de weg bij de radio. Dat doet hij vandaag in de ochtend bij MNM, samen met Kawtar Ehlalouch.

Stond het in de sterren geschreven? Ja en nee. Hoewel het Robin als radiomaker oneer aandoet om hem enkel te omschrijven als ‘zoon van…’, toch is de liefde voor muziek iets dat hij meekreeg van thuis uit. Vader Roland Keyaert werkt al sinds jaar en dag als artiestenmanager, gaande van Jeroen Meus tot Peter Van de Veire. Moeder Ingeborg begon dan weer als muzikante, maakte carrière op televisie en leidt vandaag in hoofdzaak haar yoga- en meditatiecentrum De Evolutie in Brugge. Zijn peter? Koen Wauters, met wie Ingeborg ooit het nummer ‘Verlangen’ schreef en een vriend des huizes was.

Een foto van 10 jaar geleden: tijdens de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. © Belga

Maar Robin wegzetten als nepo-baby (iemand die teert op de bekendheid van zijn ouders, red.) is een grove misvatting. Na zijn middelbaar aan de SFX De Frères in Brugge, trok hij naar het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, waar hij stage kon doen bij radiozender MNM. Die hadden een samenwerking met de VDAB, waarbij er muziek moest gemaakt worden met mensen met een knelpuntberoep. Zijn creatieve ideeën gingen niet onopgemerkt voorbij. De videoreeks ‘Song for a Friend’, waarbij hij een nummer maakte voor wildvreemde mensen die iemand speciaal in hun leven wilden vieren, viel ook op bij Peter Van de Veire. Robin hoopte het concept voor de radio te pitchen, maar Van de Veire kwam af met een tegenvoorstel: een stemtest. Tot dan had Robin naar eigen zeggen nog nooit een carrière overwogen als radiomaker. Maar hij kreeg tot zijn verbazing van de grote bazen een eigen programma aangeboden op zondagavond: ‘BFF – Best Friends Forever’. Dat verzoekprogramma viel goed in de smaak, waardoor hij een stapje hoger op de ladder mocht. Samen met Kawtar Ehlalouch – die andere poulain van Van de Veire – mocht hij een duo vormen in de ochtend, tijdens de zomer van 2021. Later dat jaar kondigde Van de Veire aan te stoppen bij MNM, waardoor het plots snel ging. Robin en Kawtar kregen na nog een succesvolle passage in de krokusvakantie het jaar nadien, de kans om de ochtendshift van Peter over te nemen, en doen dat sinds april 2022 nog steeds met verve. Zelfs al is hij ironisch genoeg geen ochtendmens.

Robin is goed op weg om een vaste waarde te worden (en te blijven) in het radiolandschap. © VRT

Robin is bijzonder veelzijdig. Als acteur maakte hij deel uit van theatercollectief More Dogs en speelde hij ook bij Ontroerend Goed. Hij was ook te zien in de films ‘L’Ennemi’ én ‘Close’ van Lukas Dhont, in ‘Wat Als?’ en had ook een gastrolletje in ‘De Kotmadam’. Geen grap: hij speelde ook een sokpop in ‘Sarah’, het Ketnet-programma met Sarah Mouhamou.

2021 was overigens een belangrijk jaar, want samen met zijn vriendin Jade – die werkt als jongerenpsycholoog – werd hij ook vader van een dochter Ruby. Het gezin woont vandaag in het Gentse. Robin is ook een fervent tennisser en speelt ook gitaar.

Robin is samen met vriendin Jade, met wie hij een dochtertje heeft. © BELGA

Leuk detail: exact tien jaar geleden deed Robin zelf nog mee aan een actie voor Music For Life. Vandaag mag hij De Warmste Week, zoals de jaarlijkse actie sinds vijf jaar heet, mee presenteren. Voor Robin is meteen de cirkel rond, want De Warmste Week strijkt dit jaar neer op ’t Zand in Brugge. Daar staan ook optredens gepland van zowel Clouseau, Pommelien Thijs als Zwangere Guy. Al kijkt Robin vooral uit naar de West-Vlaamse avond met Het Zesde Metaal, ’t Hof van Commerce en Brihang. Vooral van die laatste is Robin grote fan.

Een masterplan heeft Robin nooit gehad – zijn rol als radiopresentator is eerder organisch gegroeid, maar de voormalige Bruggeling is heel goed op weg om niet alleen een vaste waarde te zijn bij de radio, maar dat ook te blijven. Al zou het ons niet verwonderen dat de spraakwaterval vroeg of laat ook zijn weg vindt naar primetime televisie…