Vult Camille straks op haar eentje het Sportpaleis?

Dat zou wel eens kunnen, want de zangeres is zo populair dat ze haar twee concerten in de Lotto-arena in een mum van tijd uitverkocht. Straks doet ze er nog een derde bij.

Camille Dhont is niet van uw scherm weg te branden. Een paar weken geleden won ze The Masked Singer en nu is ze ook dé revelatie van het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. Dat werpt zijn vruchten af, want tijdens de finale van The Masked Singer kondigde ze een tweede concert in de Lotto-arena af begin november. Vandaag is dat al uitverkocht en doet ze er nog eentje bij.

Comeback in #LikeMe

Het gaat dus bijzonder hard voor de zangeres uit Wevelgem, die tot een paar jaar geleden een nobele onbekende was tot ze opdook in de Ketnet-serie #LikeMe. Leuk detail: in het begin van het derde seizoen van #LikeMe bleek Camille halsoverkop vertrokken te zijn naar Japan, maar in de aflevering van vorige week woensdag maakte ze opeens een comeback.

Camille liet eerder al vallen dat ze ook een carrière nastreeft in Duitsland. © VTM

Liever Duitsland?

Haar passage in ‘Liefde voor Muziek’ zorgt er in elk geval voor dat haar carrière als zangeres definitief gelanceerd is (en dat haar setlist wat aangedikt is), net als bij Niels Destadsbader indertijd. De volgende logische stap is dan ook het Sportpaleis. Met haar twee Lotto-concerten vult ze die in principe al voor de helft, dus is het een kwestie van tijd vooraleer ze een eerste Sportpaleis aankondigt. De vraag is dan ook of haar prioriteit daar ligt. Eerder gaf ze al aan dat ze dit jaar mikt op een doorbraak in Duitsland. “Ik wil het in elk geval mezelf niet verwijten dat ik het niet geprobeerd heb”, zo liet ze onlangs optekenen in De Krant van West-Vlaanderen.

