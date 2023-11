Vlaamse podcastprijzen voor de tweede keer uitgereikt op DS Podcastfestival in Oostende

In Kursaal Oostende zijn vrijdagavond voor de tweede keer de Oorkondes uitgereikt. Dat zijn de Vlaamse podcastprijzen. In vijf categorieën werd telkens een winnaar gekozen. Een podcast ging ook met de publieksprijs lopen.

De sportpodcast ‘MIDMID’ ging aan de haal met die publieksprijs. De voetbalpodcast van Stijn Cautereels, Sam Kerkhofs, Gilles Mbiye-Beya, Nick Van Honste en Evert Winkelmans kreeg het grootste deel van de 23.000 kiezers achter zich.

De vijf andere categorieën werden bepaald door een jury van onder meer journalisten en radio- en podcastmakers. In de categorie Story koos die voor ‘De kunst van het verdwijnen’ (MartHa!tentatief & VRT MAX). De categorie Nieuws werd dan weer gewonnen door ‘Na de storm’ (De Standaard). Samen met Bart Dobbelaere, Bart Ketelaere, Reinhoud Maes en Peter Rogiers vraagt Veerle Segers zich daarin af wat er is veranderd in onze hoofden, gesprekken en omgang met elkaar nadat Metoo in Vlaanderen losbarstte.

Nadat Alex Agnew en Andries Beckers vorig jaar al eens in de categorie Talk genomineerd werden met ‘Welcome to the AA’, gingen ze deze keer met de winst naar huis. In de categorie Cultuur was de overwinning voor ‘Viva Lanoye’ (Radio 1 & VRT MAX). De podcast van Vincent Byloo, Wederik De Backer, Jeff Desmet, Joris Van Damme en Karen Vandermeulen brengt een portret van Tom Lanoye, die dit jaar 65 werd.

De vijfde categorie, Inzicht, werd gewonnen door ‘Voltooid leven’ (The Podcast Planet / Recht op waardig sterven). Max-Lena Vanden Eynde en Feline Franceus proberen erin te begrijpen waarom we de dood zo moeilijk onder ogen durven komen, laat staan kunnen begrijpen dat de dood ook een wens kan zijn.