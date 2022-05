The Starlings openhartig over miskraam

Kato en Tom, die samen The Starlings vormen, verloren eind vorig jaar hun kindje. Dat vertelden de twee tijdens hun passage in ‘De Cooke & Verhulst Show Live’. “Ik was er volledig kapot van.”

Kato en Tom verbleven een tijd geleden in Oostende om muziek te maken, waarmee ze nu volop optreden. Maar het was ook een heftige periode, weet Kato in ‘De Cooke & Verhulst Show Live’. Een klein jaar geleden overleed immers haar moeder, die ook aan de kust woonde. “Er is eigenlijk heel veel gebeurd op twee jaar tijd. Kort voor mijn mama stierf, ben ik ook mijn oma verloren”, aldus Kato. “We zijn in die periode getrouwd, dus er waren ook positieve dingen. Maar vlak na de trouw heb ik een miskraam gehad, wat een soort genadeslag was. Ik was daar efkes heel kapot van, wat ook logisch is, denk ik. Maar muziek is een beetje helend voor ons. Dus het is logisch dat het ook op onze plaat aan bod komt.”

Haar man Tom stond haar bij: “Maar jammer genoeg kan je niet veel doen.” © Play4

Weinig mensen waren op de hoogte. “Een heel lastige periode, ik heb een maand of twee niet kunnen schrijven of muziek maken.” Haar man Tom stond haar al die tijd bij. “Je kan er wel zijn, maar toch is dat niet hetzelfde. Je ziet vooral haar verdriet hebben. Ik heb mijn best voor gedaan, maar dat is het ook.”

“In het begin kon ik er niet over praten, maar ik kan niet goed tegen gevoelens niet uitspreken. Het is ook nog een heel groot taboe dat het niet lukt. Daarom vind ik het wel belangrijk dat we met ons verhaal naar buiten komen.”