Zussen doen mee aan Met Vier In Bed met B&B Maison Noire in Westende

Wat begon als een onverwachte samenloop van omstandigheden, groeide uit tot een prachtig avontuur. Naomi Batache (38), een accountmanager bij Beddeleem in Nazareth en gepassioneerde interieurarchitect en haar zus Tatiana Batache (43), met ervaring in de horeca in Brussel, besloten de stap te wagen en B&B Maison Noire te openen in Westende. Deze week zijn ze te zien in Met Vier In Bed op VTM.

De vonk voor hun B&B-onderneming ontstond uit een serie onverwachte wendingen. Het begon allemaal met een zoektocht van klanten naar een ruim huis aan zee. Naomi en haar partner, met een eigen bouwfirma, waren betrokken bij renovaties en bouwprojecten. Hoewel ze de perfecte woning vonden, trokken de klanten zich terug.

Twee minuten nadenken

Tegelijkertijd stond Tatiana voor een nieuwe fase in haar leven. Haar ex-partner kreeg een functie in Stuttgart, Duitsland, en hun dochter Estelle (12) kreeg de kans om naar de internationale school te gaan. Deze situaties kwamen samen in een unieke synchroniciteit. In een kort WhatsApp-berichtje tussen de zussen, werd het idee van een B&B geboren.

Tatiana herinnert zich levendig dat moment in oktober 2021 waarop ze haar zus vroeg: “Wat zit je daar dan nog te doen in Brussel? Je hebt geen kind meer en je hebt geen lief! Zegt u dat niets om naar de zee te komen? We starten een B&B, jij zou een mega gastvrouw zijn en we richten het keimooi in.”

Naomi hoefde slechts twee minuten na te denken voordat ze met volmondige instemming reageerde. Om 21.11 uur werd de vraag gesteld en om 21.13 uur kwam het antwoord “Ja, ’t is goed. Ik verhuis”.

Willy Sommers

Deze beslissing luidde een nieuw tijdperk in voor beide zussen, die hun jeugd in Antwerpen doorbrachten. Op 8 juli 2022 begonnen ze vol enthousiasme hun B&B-avontuur. Naomi nam de rol van boekhouding, administratie en sociale media op zich, terwijl Tatiana haar horeca expertise en ondernemersgeest inbracht. Een perfecte symbiose van vaardigheden. “Wij zijn zussen en tussen zussen komt er niets tussen”, lachen ze.

“Wat de motivatie is om mee te doen aan Met Vier In Bed. Ze hebben ons gevraagd!”, lachen de zussen. Een opmerkelijke toevalligheid heeft het pad van de zussen gekruist met de producers van het programma. Het begon met bekende bezoekers die hun B&B uitkozen. Onder hen de verantwoordelijke bij VTM voor ‘eigen producties’, Inge Kluft, de manager van Willy Sommers en de beste vriendin van Anne De Baetzelier. De positieve feedback die deze gasten deelden over de B&B creëerde een mond-tot-mondreclame die uiteindelijk leidde tot een uitnodiging van het productiehuis. Na contacten en overwegingen was het resultaat een uitnodiging om deel te nemen aan ‘Met Vier in Bed’, een kans die Tatiana en Naomi graag aangrepen.

Met minder dan een jaar ervaring sinds hun B&B in juli 2022 werd geopend en met opnames gepland voor juni 2023, was de deelname aan het programma niet bedoeld als een ‘win-it-all’ scenario. De zussen wilden hun horizon verbreden, inzichten opdoen van hun collega’s in de branche en leren hoe ze hun eigen aanpak konden verfijnen.