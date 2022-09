Zusjes halen alles uit de kast in ‘Klopjacht’ (en kandidate van vorig jaar maakt belofte waar)

Met een kliklijn en een pittige opdracht wordt het niet makkelijk voor de voortvluchtigen in ‘Klopjacht’. Eén van de zusjes Deleu besluit haar haar af te scheren. Maar dan duikt een nieuwe en wel heel bekende speurder op…

Een kliklijn, een team van topspeurders en een boodschap in het midden van de Meir die noodzakelijk is om het extractiepunt te bereiken. Een perfecte cocktail om heel wat arrestaties uit te voeren, althans zo denken de speurders toch. Zij zetten alles op alles om de voortvluchtigen te pakken. Maar ook de voortvluchtigen zelf beseffen dat het een cruciale operatie wordt. Daarom doen ook zij hun uiterste best om de boodschap, die van goudwaarde is, zo onopgemerkt mogelijk te bemachtigen. Sommigen kiezen ervoor om hulp in te schakelen, maar sommigen pakken het risico en begeven zichzelf op gevaarlijk terrein. Ook Imke en Saar gaan tot het uiterste. Saar wordt helemaal kaalgeschoren om niet op te vallen.

Het speurdersteam schakelt overigens een tandje hoger en rekent daarbij op de hulp van een oude bekende.

Stacey is eveneens vastberaden om ze te pakken. © Play4

“Volgend jaar wil ik weer meedoen, maar dan als speurder”, vertrouwde Stacey – winnares van Klopjacht 2021 – vorig jaar toe aan De Krant van West-Vlaanderen. De productie las duidelijk mee, want de Wevelgemse sluit zich immers aan bij het speurdersteam. Als geen andere weet zij hoe een voortvluchtige te werk zou gaan. Stacey heeft ook ervaring als interventie inspecteur, wat natuurlijk welgekomen is in het speurdersteam.

Aflevering 3 van Klopjacht, op zondag 11 september om 19.55 op Goplay en Play4.