“Zot van Chantal en de Sheriff”: fans Rik Brackx en Kevin Carrette als figurant te zien in de eerste aflevering van Chantal 2

Rik Brackx en Kevin Carrette maken voor tv kijkend Vlaanderen straks in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Chantal hun opwachting. Figurantenrollen zijn hen niet vreemd en beiden hebben in onze regio al een ‘bekende kop’.

Rik Brackx (65) en Kevin Carrette (40) zijn niet aan hun proefstuk toe als het op figureren aankomt. Kachtemnaar Kevin Carrette speelt al jarenlang toneel bij De Lanteern, is aannemer, papa en gemeenteraadslid in Izegem. Rik Brackx was jarenlang een gezicht voor de verkooppromotie van deze krant, maar geniet vanuit Beitem sinds een tijdje van zijn pensioen. Bij Roularta besteeg hij als presentator vaak het podium, dat is hem dus niet vreemd.

Jullie zijn allebei te zien in de eerste aflevering het tweede seizoen van Chantal.

Rik Brackx: “In de eerste aflevering van Chantal 2 komt het personage Miguel Cocquyt in beeld, een wat ‘gladde vogel’ gespeeld door Joris Hessels. En voor een opname in Rumbeke zocht men nog een, ook wat gladde, autoverkoper voor een scene met Hessels en met Maaike, dus Chantal zelf.”

Kevin Carrette: “In Chantal 2 kreeg ik naast twee echte agenten de rol van agent in burger. Dit beperkte zich (helaas) tot het mooi staan wezen met een koffie in de hand en repliek te geven op de twee vrouwelijke agentes.”

“Straks ben ik ook te spotten in ‘Thuis’!” (Kevin Carrette)

Hoe kwamen ze bij jou terecht?

Rik: “Bij die dingen komt het er op aan om in de ‘fichebak’ te zitten van het productiehuis dat de serie draait. In dit geval Warner Bros-Eyeworks, dat ook de nieuwe politiereeks ‘Juliet’ produceert. Een VRT-reeks waarin naast Ben Segers ook onder meer Piet De Praitere en Dries Heyneman zullen opdraven, en waarin ikzelf ook heel even kom piepen.”

Kevin: “Bij mij was het via In The Picture (ITP). Hierop kan je jezelf inschrijven voor verschillende opdrachten. Van figuratie, tot acteren, fotoshoots, inspreken van animatiefilms,…”

“Als geduld niet in je woordenboek staat moet je er als figurant gewoon niet aan beginnen”

Speelde je eerder al mee in tv-series?

Rik: “Opvallend is dat je veelal enkel voor een bepaald type rol gevraagd wordt. Zo was ik onder meer dokter bij Mega Toby, naast begrafenisondernemer nog eens griffier bij Aspe, substituut bij Cordon, zakenman en nog eens advocaat bij De Ridder, voorzitter van de rechtbank in De zaak D! en patriciër in Het verhaal van Vlaanderen. ”

Rik Brackx (rechts) als patriciër in het Verhaal van Vlaanderen.

Kevin: “Ik speelde eerder al mee in de tv-film van ‘CeMi’, de Vlaamse tiktoksterren. Dit beperkte zich tot een rolletje als koerier met toch twee volledige zinnen. Ik deed ook mee in de film van ‘De Zonen Van As’, onlangs nog in de videoclip van De Ideale Wereld voor de Warmste Week. Ook in ‘Styx’ (met Sebastien Dewaele) ben ik binnenkort een aflevering te zien. Santa Claus 3 deed ik ook mee, en een (kleine) passage in de nieuwe film van Veerle Baetens en Gorik Van Oudheusden (Zwangere Guy) zou me in de cinema kunnen brengen. ‘Onder Vuur 2’ bracht me ook een mooie figuratie. Binnenkort kan men mijn gezicht ook wel spotten in Thuis.”

Had je contact met de rest van de Chantal-cast?

Rik: “Dat je acteurs van dichterbij leert kennen is uiteraard ook boeiend. Al moet je als figurant je plek kennen. Zo’n set is soms al een heksenketel, veel materiaal, veel crew, acteurs en zeker als er veel figuranten zijn moet alles volgens strikte orders en timing van de regisseur verlopen. En als geduld niet in je woordenboek staat moet je er als figurant gewoon niet aan beginnen.”

Kevin: “Contact heb je doorgaans als figurant niet meteen met de acteurs, al zijn ze wel best vriendelijk op set zelf.”

Het tweede seizoen van de reeks is al te bekijken via Streamz. Zijn jullie aangesproken geweest door mensen die je herkend hadden?

Rik: “Nog niet echt. Maar dat zal wel komen eens de reeks zondag op tv komt.”

Kevin: “Het moment dat Chantal op Streamz werd gelost kreeg ik wel al de eerste foto’s binnen van mensen die mij hadden herkend.”

Ben je zelf fan van de reeks en waarom?

Rik: “Ja, ik ben fan. Chantal brengt eigenlijk algemeen een vrij vrolijk maar absurd verhaal. Ongelofelijke criminaliteiten duiken er op, dorpse alledaagse aangelegenheden worden uitvergroot en de schitterende personages die daarmee omgaan hebben allemaal hun herkenbare menselijke kleine kantjes, soms prettig gestoord onnozel, soms als botte ‘binnenfretters’. Zoals West-Vlamingen wel eens zijn…”

Kevin: “Ik ben sowieso een grote fan van de West-Vlaamse taal, en dan al zéker als dit wordt gebracht in een goed geschreven reeks met best wel wat kleppers. Maaike is gewoon goed in alles wat ze doet. Ik ben ook een grote fan van Zouzou Ben Chikha sinds zijn passage als Amar in Bevergem, ook Dries Heyneman speelt als ‘De Sheriff’ verbluffend in die reeks.”