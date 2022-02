Zoraïma Kerckhove uit Brugge in De Bachelor: “Dit was echt ver buiten mijn comfortzone”

Vanaf woensdag 9 februari zien we op Play4 hoe 15 dames het hart van Fabrizio Tzinaridis proberen te veroveren. Onder hen ook Zoraïma Kerckhove (31) uit Brugge. Ze werkt in de kledingzaak LolaLiza in Knokke, waar ze ook een opleiding volgt tot storemanager. “Een hele toffe job, met veel afwisseling”, aldus Zoraïma. “We zien aan de Lippenslaan altijd veel volk passeren, en het is altijd tof om te werken aan zee.”

De Brugse schreef zich eerder impulsief in voor het televisieprogramma. “Wat is de kans, dacht ik? Ik geloofde het eerst niet toen ik door de eerste ronde was. Zelfs in de luchthaven (de opnames vonden plaats in Griekenland, red.) dacht ik nog steeds dat iemand een grap aan het uithalen was. Ik kende Fabrizio vaag van Temptation Island. Of ik echt op zoek was naar de liefde? Ik was vooral heel benieuwd. Ik was al een tijdje alleen, maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Ik had niets te verliezen. In het beste geval ontmoette ik de man van mijn leven, en in het slechtste geval was ik een mooie reis en een leuk avontuur rijker.”

“Buiten mijn comfortzone”

Een competitieve sfeer onder de dames hing er niet echt. “Ik wilde vooral een leuke tijd beleven. We waren heel respectvol naar elkaar toe. Je zag ook dat we 15 totaal verschillende karakters hadden. Je mag ook niet vergeten dat we het meeste van onze tijd samen doorbrengen. Maar ik moet zeggen dat ik ook vaak heel onwenning was met al die camera’s erbij.”

Romantiek voelt bij mij al snel te melig aan

“Iemand als Vanessa, die ook van Brugge was, kwam goed uit haar woorden. Terwijl ze mij waarschijnlijk moeten ondertitelen (lacht). Nee, ik moet ook zeggen dat ik me soms wat ongemakkelijk en onzeker voelde, want ik blink niet bepaald uit in zelfvertrouwen. Ik heb ook al wakker gelegen van mijn deelname. Ja, dit was heel ver buiten mijn comfortzone.”

Veel verrassingen

Zoraïma heeft niet bepaald een uitgesproken type. “Of ik romantisch ben? Oei! (lacht). Romantiek voelt bij mij soms al snel te melig. Ik zoek vooral iemand die zichzelf kan zijn, en die net als ik goed kan lachen met een sarcastische opmerking.”

“Qua uiterlijk heb ik niet echt een voorkeur. Tatoeages zijn geen must, nee. Zelf heb ik er ook een paar. Het Indiaantje en de vlinders verwijzen naar mijn naam (haar Indisch klinkende naam is afkomstig van het boek Papillon, red.).” Hoe dan ook blikt Zoraïma tevreden terug. “Ik ben altijd mezelf gebleven. Het was een erg interessante ervaring, met ook veel verrassingen…”