Zonnebeekse Wannes Mortier over zijn passie voor figureren

We zien hem misschien nauwelijks, maar Wannes Mortier (22) is op alle zenders meermaals te zien op TV. Als figurant maakt hij de set van vele programma’s compleet. “Soms hebben we zwijgplicht”, vertelt hij.

“Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor de mediawereld. Ik wilde eens proeven van het gebeuren op de set en zo ben ik erin gerold”, begint Wannes zijn verhaal. Wannes (22) is de jongste zoon van Marc Mortier en Martine Soenen. Beroepshalve is hij aan de slag als hulpbakker bij bakkerij Crevits in Oostnieuwkerke. “De aanbiedingen voor figuranten komen meestal online, maar als je wat meer bekendheid hebt verworven, kunnen de figuratiebegeleiders je ook persoonlijk contacteren. Aan welk programma ik de mooiste herinneringen heb? Dat is moeilijk te zeggen, aangezien elke figuratie uniek is. Ik ben zowel fan van Thuis als van Familie, dus ik ben altijd blij wanneer ik voor een van die soaps geselecteerd word.”

cv

Wannes kan als figurant al een mooi CV voorleggen. Zo was hij bij de VRT te zien in Thuis, Onder vuur, Black out en Loslopend kerstwild. Bij VTM in Familie, Cathérine en Lisa, en bij Vier in Grond. Daarnaast figureerde hij ook in de film De Kampioenen 3 en online in Instaverliefd, WTFOCK.be, Panna, Hackd en Match. “Het is altijd een belevenis om op de set te mogen staan en deel uit te maken van de groep. We worden er heel goed begeleid en we krijgen steeds voldoende uitleg over wat we moeten doen en hoe we ons moeten gedragen. Wat niet mag op de set is foto’s nemen. Er mag immers niets gelekt worden vooraleer het op antenne gaat. Soms is er ook de zwijgplicht.”

Verplaatsing

“De meerderheid van de acteurs zijn vriendelijk en spreken je aan, maar er zijn ook acteurs die denken dat de wereld enkel om hen draait. Zij zoeken geen contact en je moet hen achteraf ook niet vragen om samen op de foto te gaan.” Ondertussen is het fotoalbum van Wannes al goed aangedikt. In de toekomst hoopt hij daar nog een foto met Kim Van Oncen beter bekend als Saartje uit de reeks Dertigers aan toe te kunnen voegen. “Ik zou ook graag eens figureren in de Buurtpolitie”, gaat Wannes verder. “Natuurlijk vraagt figurant zijn veel tijd en moet je heel flexibel zijn. Tijd voor andere hobby’s is er niet meer. De meeste opnames gebeuren vroeg of gaan door in de provincie Antwerpen of Brussel. Daardoor moet ik soms ’s nachts opstaan, aangezien ik geen rijbewijs heb en al mijn verplaatsingen met het openbaar vervoer doe. Gratis is de figuratie niet. Voor elke opdracht is er volgens Wannes een kleine vergoeding voorzien van om en bij de 20 euro. “Voor het geld moet je het zeker niet doen, want als je de verplaatsingskosten aftrekt, blijft er niet veel meer van over. Het is echt een passie. Bij studentenprojecten doe je het gewoon voor de fun, maar dat maakt het niet minder leuk”, besluit hij. (Noël Vandewiele)