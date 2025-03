Zondag kennen we alle kandidaten voor De Mol 2025

Beste vrienden, onheil is onderweg… Deze drie woorden vormen de slogan van het nieuwe seizoen, maar wat betekent het? Voorlopig nog veel vraagtekens, maar de redding is nabij. Exact één week voor de start van het nieuwe seizoen van De Mol staat nu zondag om 19.55 uur op Play4 de allereerste Café De Mol op het programma. Gilles De Coster maakt dan de namen van de kandidaten bekend en wie weet krijgen we misschien ook al iets meer uitleg bij die mysterieuze teasers.

Op de eerste aflevering is het nog wachten tot zondag 23 maart, maar de kandidaten van het nieuwe seizoen van De Mol komen we dus dit weekend al te weten. De voorstelling van de kandidaten betekent pas echt het startschot voor De Mol 2025. Onheil is onderweg. Maar wat dat onheil precies inhoudt, dat weet er maar één.

Op de eerste aflevering is het nog wachten tot zondag 23 maart. © GoPlay

Het is terug tijd voor verdachtmakingen, vergezochte theorieën, doodlopende sporen en gesupporter voor onze West-Vlaamse kandidaten! Vorig jaar deed er maar één iemand mee uit onze provincie, maar ‘De messias van Gullegem’, zo noemde Gillian Folens zichzelf, was misschien wel de kleurrijkste van alle tien kandidaten, ondanks het feit dat hij al meteen mocht vertrekken. Zijn passie voor de West-Vlaamse gemeente Gullegem spatte van het scherm. Het eerste scherm van het seizoen was toen meteen raak (en rood): het doek viel voor de West-Vlaamse sfeermaker. Hij blijft voor altijd in ons hart.

Gilles Decoster hier samen met Gillian Folens uit Gullegem. Hij was vorig jaar de enige West-Vlaamse kandidaat van De Mol. © GoPlay

Maandag leest u mijn eerste indruk bij alle kandidaten aan de startlijn van het nieuwe seizoen en ik bezorg u in de loop van volgende week zeker ook nog tips om u te helpen tijdens het mollenvangen. Het avontuur in Thailand lijkt nu al mysterieuzer dan ooit. Zit jij ook al op het puntje van je stoel? Op zondag 23 maart beginnen wij, samen met Gilles en de kandidaten in Thailand, aan een tropische mollenjacht.

Maar eerst de voorstelling van de kandidaten, tot ‘Ollemolle Mol’!