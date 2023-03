Zo maakt Ninalotte Roose haar debuut in ‘Familie’

Vanaf woensdag 15 maart maakt model en actrice Ninalotte Roose uit Brugge haar debuut in ‘Familie’. Haar personage krijgt te maken met een stalker.

Na Loes Van den Heuvel en Toon Hens doet vanavond nog een nieuw personage haar intrede in Familie. Ninalotte Roose kruipt in de huid van Aurélie, een jonge en eerder introverte studente die het leven van Louise (Charlotte Sieben) binnendringt. De twee ontmoeten elkaar voor het eerst op het studentenkot en voelen meteen een klik.

Fysieke agressie

De West-Vlaamse Ninalotte Roose is model en actrice en schitterde al in de reeks 2DEZIT en de film Bittersweet Sixteen. In Familie zal voor de kijkers al snel duidelijk worden dat haar personage Aurélie met problemen worstelt. Ze wordt na de breuk met haar vriendje door hem gestalkt en blijkt ook tekenen van fysieke agressie te vertonen. Aurélie is voor hem op de vlucht en zoekt hulp bij Louise, die zich over haar ontfermt. Wat Louise nog niet weet, is dat haar leven hierdoor drastisch zal veranderen.

Zo maakt ze haar intrede vanavond:

Familie: elke weekdag om 20 uur bij VTM.