Zijn Martine Jonckheere, Elodie Gabias en Aagje Vanwalleghem de nieuwe Verraders op VTM?

Dit najaar gaat het tweede seizoen van De Verraders op VTM van start. Daarin moeten 20 bekende Vlamingen drie verraders in de groep ontmaskeren. Vorig jaar zorgde Jamie-Lee Six voor een bewogen finale. Dit jaar kunnen de West-Vlamingen Martine Jonckheere, Elodie Gabias of Aagje Vanwalleghem die verwachtingen misschien wel waar maken.

De eerste 9 kandidaten van het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM zijn bekend en daar zitten ook drie West-Vlaamse gezichten bij. Influencer Elodie Gabias, ex-topturnster Aagje Vanwalleghem en actrice Martine Jonckheere zullen proberen de schoenen van Jamie-Lee Six te vullen, die het vorig jaar als verrader tot in de finale schopte.

Grote uitdaging

Volgens Martine zal het zeker en vast niet simpel worden. “Ik voel mij super excited. Ook als het verkeerd zou aflopen… Dat is het lot. Maar ik zit nu al met een dilemma, want ik haat mensen die liegen. Ik zou het niet kunnen. Maar het is een spel en dat besef ik. Ik zit erin en so be it.”

Volgens Elodie zal het ook voor haar een uitdaging worden. “Ik ben me ervan bewust dat het psychologisch heel zwaar kan zijn en zál zijn als je er lang in zit. Ik kan absoluut niet goed doen alsof, laat staan dat ik goed emoties kan nabootsen die ik niet voel. Ik ben echt en oprecht, dus hopelijk val ik niet door de mand, maar ik hou wel van de spelletjes en competitiviteit, die mensen tot het uiterste drijft.”

“Verraders en turnsters, het heeft wel iets met elkaar gemeen”, vertelt Aagje enthousiast over haar deelname. “Je zet je zinnen op iets waarvoor al de rest moet wijken. Deelnemen is belangrijker dan winnen zeggen ze, maar dat is totaal niet correct. Natuurlijk wil je winnen. Je doet niet mee aan De Verraders om gewoon deel te nemen. Voor mij zal het een uitdaging zijn om mezelf niet te verliezen in het spel en de dingen niet al te persoonlijk gaan nemen.”

De drie West-Vlaamse vrouwen zullen het verschil tussen waarheid en leugen moeten zien te achterhalen samen met de andere kandidaten Walter De Donder, Klaasje Meijer, Andy Peelman, Nora Gharib, Hans Van Alphen en Hendrik Vos om het spel te overleven. De precieze startdatum van het nieuwe seizoen wordt later bekend gemaakt, net zoals de andere kandidaten. Maar wie de drie verraders binnen de groep zullen zijn, blijft een goed bewaard geheim tot de allereerste aflevering.

