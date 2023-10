Zelf De Mol spelen? Superfans uit Lauwe lanceren groepsreis The Shady One waar spelprogramma nagebootst wordt

Ooit zelf eens willen meedoen aan De Mol? Vanaf nu kan dat dankzij Lauwenaars Alexander en Yoerie. Zij lanceren The Shady One, een inleefreis waar tal van opdrachten gepland staan die gesaboteerd worden door één reisgezel. Een eerste reis staat gepland van 11 tot 17 maart 2024.

Een week lang op zoek gaan naar een saboteur tijdens knotsgekke en spectaculaire opdrachten om zo een geldprijs in de wacht te slepen? Dat is De Mol, toch? Klopt, maar het concept vindt nu een toegankelijke versie in The Shady One. Twee fans van het programma, Alexander Vanhoutte (32) en Yoerie den Drijver (28) uit Lauwe, organiseren namelijk een inleefreis gebaseerd op De Mol.

Avontuurlijke zielen

Duizenden mensen proberen zich tevergeefs in te schrijven om deel te nemen aan het populaire spelprogramma, maar vanaf nu kan iedereen dus gewoon dezelfde ervaring beleven.

“Het is een reis voor de avontuurlijke zielen”, aldus Alexander. “De spanning, mysteries, intriges en onvoorspelbare wendingen van het meeslepende spel zitten er allemaal in.”

Uitdagingen en opdrachten

Zeven dagen lang trekken Alexander en Yoerie naar verschillende locaties in een van onze buurlanden – ze willen daarover nog niks verklappen – waar uitdagingen en opdrachten – zoals in het echte spel een mix van creativiteit, denkspelletjes en actieve zaken – voorgeschoteld worden.

Met natuurlijk zoals in De Mol ook een saboteur. “Die zal dus de opdrachten verstoren en verwarring zaaien”, klinkt het.

“Het ultieme doel is om de saboteur te ontmaskeren en de groepspot te winnen, maar daarvoor moet je de eliminaties doorstaan. Wie geëlimineerd wordt, hoeft overigens niet te vertrekken. Die krijgt gewoon een andere rol en kan blijven zoeken naar de saboteur.”

14 deelnemers

Op de eerste reis, die plaatsvindt van 11 tot 17 maart, is er plaats voor 14 deelnemers. Die worden niet gescreend, maar kunnen bij de inschrijving aangeven of ze als saboteur willen optreden.

“Intussen hebben we al acht inschrijvingen, zonder reclame te maken. Het voordeel is dat bij ons een screening niet nodig is. Iedereen kan mee, ook als koppel of met een vriend of vriendin.”

Proefreis

Het wordt de eerste échte reis, want eerder organiseerden ze een soort proefreis voor hun vriendengroep die zich The Shady People noemt. “Een jaar geleden gingen we op weekend en wilden we er een spelelement zoals de Mol insteken. Dat is iets uit de hand gelopen en bleek een succes. Onze vrienden waren enthousiast en maanden ons aan dat uit te werken.”

En zo geschiedde. Alexander en Yoerie zijn volop aan het voorbereiden en zullen tijdens de inleefreis bijgestaan worden door twee helpers. Wie De Mol kent weet dat het extreem kan gaan, zo ook bij The Shady One.

Drie reizen per jaar

“We gingen ook vorig jaar al heel ver. Zo huurden we een heel amfitheater af om er opdrachten te doen. We willen voor onze eerste reis niet te veel prijsgeven, maar we zijn echt op zoek naar hele speciale locaties. De opdrachten vinden we overigens allemaal zelf uit.”

Bedoeling is om de inleefreis drie keer in een jaar te organiseren. De ultieme droom is om twee weken naar een exotische bestemming te kunnen trekken.