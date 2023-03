Zeebrugge werkt mee aan tv-reeks over ramp met Herald of Free Enterprise

Er zijn plannen voor een zesdelige docudrama over de ramp met Herald of Free Enterprise. Op vraag van een productiehuis werd een lijst opgesteld van hulpverleners en medisch personeel die nog kunnen getuigen. “We hopen dat het een respectvol, niet al te commercieel programma wordt”, zeg het Feestcomité Zeebrugge. Zij organiseerden zondag de 36ste herdenking van de scheepsramp op 6 maart 1987.

Vrijdag 6 maart 1987 blijft voor Zeebrugge, België en het Verenigd Koninkrijk een pikzwarte herinnering. Het uitvaren van roroschip Herald of Free Enterprise naar Dover was een dagelijkse routeklus. Maar op die vrieskoude avond ging het mis. Door de nog openstaande laadpoorten sloeg water naar binnen in het ruim van de auto’s, vrachtwagens en bussen. Het schip raakte uit balans en kapseisde. In amper 90 seconden lag het zijdelings vlak buiten de havenmond.

“De Zeebrugse havengemeenschap schoot snel en massaal ter hulp met sleepboten, vissersvaartuigen en politieschepen”, vertelt Joris Praet (tweede van links op de foto), secretaris van het Feestcomité Zeebrugge dat de jaarlijkse herdenking organiseert. Hij is de gewezen havencommandant van Zeebrugge maar in 1987 voer hij nog op de lange omvaart. “Toevallig was ik begin maart met vakantie. Ik woonde aan de Rederskaai en maakte de hele bergingsoperatie van nabij mee.”

193 doden

Ondanks het snel opstarten van de reddingsoperatie – al na de tien minuten waren de eerste hulpboten met duikers ter plaatse – stierven door de klap en het ijskoude water 193 mensen. Honderden andere toeristen, bemanningsleden en vrachtwagenchauffeurs raakten gewond. “Deze gebeurtenissen zijn bij iedereen blijven hangen. Niet alleen in Zeebrugge maar ook in de ruime omgeving, waar in elk ziekenhuis slachtoffers behandeld werden.”

De ramp zinderde wereldwijd na. Het was een keerpunt voor de internationale overheden en de scheepvaartsector om de veiligheidsmaatregelen voor (roro)schepen diepgaand te hervormen.

Getuigenissen

Ook in de publieke opinie blijft de scheepsramp een voortleven. Telkens wanneer 6 maart nadert, krijgen duizenden mensen kippenvel. Iedereen in de streek weet nog precies waar en wanneer hij het nieuws vernam. National Geographic maakte een documentaire en er verschenen talrijke boeken. De Leuvense zanger Milo en diverse Britse artiesten schreven aangrijpende liederen.

“Nu heeft een productiehuis plannen voor een zesdelig docudrama over de scheepsramp”, vertelt Praet. “Het klopte aan bij het stadsbestuur van Brugge, dat naar ons comité doorverwees. In het najaar hebben we met hen een paar keren vergaderd. Het is de bedoeling dat Engelse scenaristen de verhaallijnen van het incident en van individuele getuigenissen uitschrijven”, zegt Praet.

“Op hun vraag maakten we een lijst van mensen die bij de berging hielpen. We verzamelden een honderdvijftigtal namen van duikers, hulpverleners, scheepspolitieagenten, bemanningen van sleepboten enzovoort. Daarnaast hielp Nadine De Gendt, toenmalig directrice verpleegkunde van het AZ Sint-Jan in Brugge, met verzamelen van een lange lijst van verzorgers in de hospitalen in de streek. Na 36 jaar zijn er uiteraard al veel mensen overleden.”

Reddy De Mey

“Sinds de vergaderingen met het productiehuis enkele maanden geleden, hebben we nog geen nieuwe informatie over de stand van zaken. We hopen dat het resultaat respectvol en niet plat commercieel wordt. De boventoon moet gaan naar de moedige en onvermoeibare inzet van zoveel mensen”, besluit Praet.

Het productiehuis sprak ook met gewezen VRT-journalist Reddy De Mey, die indertijd vanop het scheepswrak verslag uitbracht. De reeks zou voor uitzending op Netflix gemaakt worden.