Wordt Guga Baúl de Slimste Mens of kunnen Jacotte en Charlotte hem kloppen?

Vanavond is het de finale van De Slimste Mens ter Wereld, waarbij Guga Baúl opnieuw mag aantreden. Maar is hij opgewassen tegen het vrouwelijk geweld dat klaar zit?

Hoewel we al aan seizoen 21 zitten van De Slimste Mens ter Wereld, boet het programma nog niets aan spanning in. In de finale zien we vanavond outsider Charlotte Adigéry die gisteren al topfavoriet Alex Agnew zonder verpinken naar huis speelde. Jacotte Brokken speelt dan weer al het hele seizoen als ontketend. Dat liet ook Karl Vannieuwkerke optekenen in zijn wekelijkse brief in De Krant van West-Vlaanderen.

Met andere woorden: Guga Baúl, die een rechtstreekse plaats in de finale verdiende, mag zijn tenen uitkuisen. Ook hij gaf al te kennen in het programma dat hij zich heel goed voorbereidt, dus zou het wel eens een clash der titanen kunnen worden. Het kan in elk geval alle kanten uit.