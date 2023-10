Wordt een van deze West-Vlamingen De Slimste Mens Ter Wereld?

De Oostendenaars Manu Van Acker en Guga Baúl, Charlie Dewulf uit Menen, Annelien Coorevits uit Wevelgem en Jade Mintjens, die sinds kort in Kortrijk woont, zullen dit 21ste seizoen strijden voor de titel van De Slimste Mens Ter Wereld. In totaal zijn er 34 kandidaten, die het onder begeleiding van presentator Erik Van Looy tegen elkaar zullen opnemen.

Stand-up comedian en actrice Jade Mintjens (24) was de allereerste kandidate, die Erik Van Looy eind januari al bekend maakte voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld. Jade is oorspronkelijk afkomstig uit het Antwerpse Turnhout, maar woont sinds kort in Kortrijk. Vorig jaar stond Jade met haar allereerste persoonlijke zaalshow ‘Bedankt om te komen’ op de planken. Het grote publiek kent haar wellicht als sidekick van ‘De Ideale Wereld’, waar ze op de redactie meeschreef én ook speelde in verschillende sketches.

Annelien Coorevits (36), voormalig Miss België 2007 uit Wevelgem was de volgende kandidate, die in februari werd aangekondigd. Annelien verscheen al in vele televisieprogramma’s, zoals ‘Over de Oceaan’ en als presentatrice van ‘Temptation Island’. Het West-Vlaamse bloed stroomt volop door haar aderen als ondernemer. Haar eigen kledinglijn AC, die ze een paar jaar geleden oprichtte, beschouwt ze bijna als haar derde kindje.

Oostendenaar Laurent Bailleul, ook wel gekend als Guga Baúl (37) duikt nu voor de tweede keer op in de Slimste Mens Ter Wereld. In het tiende seizoen nam de stemmenimitator, komiek en acteur al eens deel, omdat hij last minute moest invallen. Maar nu zal hij beter voorbereid zijn en dat zal misschien wel nodig zijn als Tine Embrechts, zijn partner in de jury zetelt.

Regisseur en scenarist Charlie Dewulf (29) uit Menen maakt na hun passage in het Play4-programma ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ nu ook tijd om plaats te nemen in de vertrouwde zeteltjes van De Slimste Mens Ter Wereld. Eerder in de Krant van West-Vlaanderen hintte Charlie al subtiel naar hun deelname. “Of Erik Van Looy mag bellen voor De Slimste Mens? Tuurlijk, ik kan niet koken én niet quizzen, dus dat kan er ook wel bij”, lachte Charlie. Hoe dan ook zal die er de kleurrijkste West-Vlaming of misschien wel deelnemer zijn, want Charlie draagt enkel rode, gele of blauwe kleren.

De laatste West-Vlaamse deelnemer ken je wellicht als radiopresentator op MNM of ook als acteur in de bekende serie Nonkels. Manu Van Acker (24) uit Oostende woont nu in Brussel, maar is een echt ‘Manusje-van-alles’, wat ook de naam is van zijn rubriek in het tv-programma ‘Iedereen Beroemd’. Hij dook al op als ‘Mol-watcher’ en in ‘De Tafel van Vier’. Manu zal naast zijn deelname in De Slimste Mens Ter Wereld nog te zien zijn op Play4 als presentator van het nieuwe programma ‘Het Perfecte Plaatje’. Wanneer dat zal worden uitgezonden is nog niet bekend.

Andere deelnemers

De vijf West-Vlamingen zullen het opnemen tegen actrice Ahlaam Teghadouini, stand-up comedian Alex Agnew, acteur Aimé Claeys – u misschien wel bekend van de West-Vlaamse reeks Onder Vuur -, gevangenisdirecteur An Janssens, minister Annelies Verlinden, YouTube-fenomeen Average Rob, zanger Bart Peeters, muzikant Charlotte Adigéry, actrice Charlotte De Bruyne, gynaecologe en De Mol Comfort Achuo, schrijfster en scenarist Elisabeth Lucie Baeten, radio- en televisiepresentatrice Fien Germijns, sportcommentator en ex-voetballer Gert Verheyen, zanger Gustaph, weervrouw Jacotte Brokken, acteur en stand-up comedian Jeroen Leenders, zanger Joost Klein, rapper K1D (Badara Niasse), interieurarchitect Kelly Claessens, actrice Laura De Geest, presentatrice Maureen Vanherberghen, presentatrice en actrice Nathalie Meskens, minister Petra De Sutter, regisseur Robin Pront, actrice Soundos El Ahmadi, componist SPINVIS (Erik de Jong), voetballer Toby Alderweireld, stand-up comedian Vincent Voeten, acteur Dominique Van Malder.