Wint Sylvia uit Ruiselede vanavond de finale van Bake Off Vlaanderen?

Kunstfotografe Sylvia Konior (50) uit Ruiselede is een van de drie finalisten, die woensdagavond 4 januari strijdt voor de titel ‘Beste bakker van Vlaanderen’. Sylvia neemt het op tegen de 18-jarige Axl Bijnens uit Rekem en Elisa Suarez Figueira (24) uit Sleidinge. In de finale moeten ze een iconische Bake Off taart bakken, karamillefeuilles en een originele taart, die hun parcours bij Bake Off toont.

Tijdens het programma Bake Off Vlaanderen kon Sylvia het goed vinden met presentator Wim Opbrouck uit Bavikhove. Ze zette hem verschillende keren met zijn mond vol tanden. Onder andere toen ze hem vroeg wat zijn maat was in butt plugs, een seks speeltje. Of toen ze hem vertelde over haar record van aantal orgasmes, dat een vrouw kan krijgen op een uur tijd, namelijk 138 keer. Daar wist Wim niet veel tegenin te brengen. (Lees verder onder de video)

Maar tussen de twee West-Vlamingen speelde er een haat-liefde relatie. Op bepaalde momenten konden ze elkaar bijna in de haren vliegen en vloog er keukengerei door de baktent. (Lees verder onder de video)

Acht weken lang gaven 10 kandidaten het beste van zichzelf om week na week prachtige en heerlijke gebakjes op tafel te toveren. Vanavond komen we te weten wie deze editie wint op Play4 om 21 uur.