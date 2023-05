Wint Louise (15) straks ‘Junior Bake Off’?

Zaterdag is er de finale van ‘Junior Bake Off Vlaanderen’ op Play4. Kan finaliste Louise De Backer (15) uit Otegem (Zwevegem) haar familienaam alle eer aandoen?

Acht jonge bakkers, zes weken, drie finalisten en nog één West-Vlaming die kans maakt op de titel zaterdag. In het zevende seizoen van Junior Bake Off Vlaanderen waagden twee West-Vlaamse kinderen hun kans: Suzanne (12) uit Harelbeke en Louise De Backer (15) uit Otegem. Die laatste kon een plek in de finale verzilveren.

Louise ontdekte de liefde voor het bakken nog maar recent. “Ik mocht tijdens de coronacrisis niet naar school en zorgde thuis daarom voor het avondeten”, vertelde Louise onlangs aan onze krant. “Op een dag vroeg mijn mama of ik geen zin had om eens iets te bakken. Zelf zullen mijn ouders niet snel een taart uit de oven toveren, ik heb het dus mezelf een beetje moeten aanleren. Ik merkte dat ik het eigenlijk wel tof vond en ik werd er ook steeds beter in. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Faalangst

Het waren de proefpersonen de collega’s van haar vader die haar aanspoorden om zich in te schrijven voor Junior Bake Off Vlaanderen. Dat deed ze uiteindelijk op de allerlaatste dag, zonder medeweten van haar ouders. Ter voorbereiding bekeek ze alle voorbije seizoenen minutieus, zodat ze zo goed mogelijk voorbereid aan de start kon verschijnen. “Ik kampte echt met serieuze faalangst. Ik ben best wel perfectionistisch en had schrik dat ik nooit tevreden zou zijn met mijn baksels die ik aan de jury zou moeten voorschotelen. Maar uiteindelijk is dat echt meegevallen. Ik heb geleerd om milder te zijn voor mezelf. De omstandigheden in de tent zijn anders dan in je eigen vertrouwde keuken, het is oké als het niet altijd lukt zoals je het had gepland”, klinkt het. Opvallend: een paar weken voor de opnames ontdekte Louise dat ze allergisch is aan bloem. Ze mag het voor alle duidelijkheid wel eten, maar ze houdt er wel niesbuien en rode ogen aan over. Al kan ze dat met medicatie wel onder controle houden. Of Louise het haalt, zien we zaterdagavond. In het eerste seizoen won Cato uit Waardamme (Oostkamp) en vorig jaar mocht Oostendenaar Iben Messiaen zich kronen tot winnaar. Benieuwd of Louise ook in dat rijtje behoort straks…

‘Junior Bake Off Vlaanderen’ de finale, op zaterdag 6 mei om 20.15 uur op Play4. Via GoPlay kan je je ook al inschrijven voor het volgende seizoen.