Wint Kortrijkse Kiana vanavond Miss België 2025?

Vanavond is het eindelijk zover: de grote finale van Miss België 2025 in Studio 100 Theater De Panne. “Wat een ongelofelijk avontuur! In juni besloot ik heel lastminute deze sprong te wagen, zonder te weten waar het me zou brengen. En nu sta ik hier, klaar voor de grote avond”, zegt finaliste Kiana Verstraete (23) uit Kortrijk.

“Nooit had ik kunnen dromen hoeveel ik zou groeien, hoeveel bijzondere mensen ik zou ontmoeten en hoeveel onvergetelijke momenten ik zou beleven. Dit traject heeft me zoveel geleerd. Ik heb van elke seconde genoten! En nu, de allerlaatste stap. Het zou geweldig zijn om dit mooie avontuur verder te zetten als Miss België 2025. Daarom vraag ik jullie, voor de allerlaatste keer, om me te steunen.”

Stem op Kiana door MB15 naar 6665 te sms’en. Kijk vanavond live op Eclips TV vanaf 20.30 uur. Je kan blijven stemmen tijdens de show.