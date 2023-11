Wint Jolien Verfaille uit Wervik voor de vijfde keer in Blokken?

Bij veel mensen in Wervik wordt met spanning de deelname van Jolien Verfaille (33) aan het populaire programma Blokken op VRT 1 op de voet gevolgd. Ze won al vier keer op rij. Daarmee kon ze al 4.000 euro en een televisietoestel binnenrijven.

Jolien is de dochter van Randy Verfaille en Jocelyne Vanruymbeke. Haar ouders wonen in de Kruisekestraat. Vader Randy is secretaris van wielertoeristenclub De Bristoltrapper.

Jolien speelde destijds volleybal bij Hermanas Wervik. Met haar gezin woont ze in Zemst, ze is leerkracht Engels-geschiedenis aan Ursulinen Mechelen.

Donderdag was haar eerste deelname bij Ben Crabbé. Benieuwd wat het woensdagavond wordt. Afstemmen om 18.30 uur op VRT 1.