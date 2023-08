Wim Willaert en Charlie Dewulf verdedigen West-Vlaamse eer in Celebrity MasterChef Vlaanderen

Wim Willaert, de acteur uit Eigen Kweek en Nonkels en regisseur Charlie Dewulf van Brak en Liefdestips Aan Mezelf zullen in het nieuwe seizoen strijden voor de titel van Celebrity MasterChef Vlaanderen. Ze moeten het dit najaar in de keuken opnemen tegen onder andere Linde Merckpoel, Bent Van Looy, William Boeva en Cath Luyten.

Wim Willaert is een van de tien deelnemers aan Celebrity MasterChef Vlaanderen. © Play4

Binnenkort is Celebrity MasterChef Vlaanderen terug te zien op Play4. Daar nemen tien bekende Vlamingen het tegen elkaar op in de keuken. Een van die tien deelnemers, die de West-Vlaamse eer zal moeten verdedigen is acteur Wim Willaert uit Nieuwpoort. “Koken is voor mij iets essentieel en ik doe het gewoon graag. Als ik mijn talent als acteur niet had gehad, dan zou ik na mijn legerdienst bijgetekend hebben bij de marine en kok geworden zijn”, geeft Wim toe.

Ook Charlie Dewulf uit Menen, die de series Brak en Liefdestips Aan Mezelf regisseerde, zal strijden voor de titel Celebrity MasterChef: “De zenuwen staan strak gespannen en koken onder tijdsdruk gaat voor mij een stevige uitdaging zijn. Maar ik ga alles geven en buiten mijn kookcomfortzone gaan om de jury te imponeren. En de jury mag van een ding zeker zijn: ik wil iets magisch op mijn bord proberen toveren.”

Ze zullen het moeten opnemen tegen muzikant Bent Van Looy, ex-radiopresentatrice Linde Merckpoel, actrice Lynn Van den Broeck, Boris Devis expert in ‘Stukken Van Mensen’, comedian William Boeva, influencer en vriendin van Victor Verhulst Sarah Puttemans, dj Hakim Chatar en televisiepresentatrice Cath Luyten.