Wim Willaert eerste gast bij Jani en Otto-Jan in ‘Viva La Feta’

Ook dit jaar ontvangen Jani en Otto-Jan acht bekende Vlamingen in hun vakantievilla op het Griekse eiland Sifnos. De eerste gast is Wim Willaert.

Na het succesvolle eerste seizoen keren Jani en Otto-Jan Ham terug naar het eiland, omringd door kobaltblauw water en bewoond door amper een paar duizend immens gastvrije Grieken. Tot op het moment de ferry veilig aanmeert in het pittoreske haventje van Sifnos, weten Jani en Otto-Jan niet wie ze de komende 48 uur in de watten gaan leggen. Als eerste gast krijgen ze Wim Willaert over de vloer. Ze nemen hem mee naar het strand voor een frisse duik, of in Wims woorden ‘voor een ploefke’. Samen trekken ze op verkenning op het Griekse eiland en gaan ze vogelspotten, althans, dat dachten ze toch voor ze hun gids zagen verschijnen met een heus jachtgeweer in zijn handen. Maar ook mogen Jani en Otto-Jan Wim heel dankbaar zijn met zijn bluskunsten als een kaars iets te enthousiast begint te branden…

(lees verder onder de foto)

Wim bleek uiteindelijk de redder in nood na een klein brandje. © Play4

Otto-Jan: “Altijd spannend, zo’n eerste gast. En dan laat je als gastheer al eens een steekje vallen. Nog een geluk dat Wim Willaert een verleden bij de vrijwillige brandweer had of het was een kort tweede seizoen geworden.”

En dat tweede seizoen kent nog enkele fijne namen. Zo passeren er nog meer West-Vlamingen de revue, zoals Niels Destadsbader en Paul De Grande. Daarnaast krijgen we ook Annelies Verlinden, Kate Ryan, Bart Peeters, Mia Doornaert en Brandon Wen te zien.

Viva La Feta vanaf maandag 13 maart op Play4 en op GoPlay.