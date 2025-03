Wim Opbrouck herbeleeft zijn eerste reis naar Oostenrijk

In het VRT 1-programma ‘Mijn eerste reis’ trekt een bekende gast samen met Siska Schoeters naar een reisbestemming waar veel herinneringen aan vasthangen. In de eerste aflevering komt Wim Opbrouck aan bod.

Recent mocht acteur, muzikant en theatermaker Wim Opbrouck nog overnachten in het M HKA voor het programma ‘Een nacht in het museum’. Deze keer trekt hij er op uit met Siska Schoeters. Zij neemt vanaf vanavond bekende gasten mee naar een bestemming die voor hen een speciale betekenis heeft. In de eerste aflevering zien we hoe ze op pad gaat met Wim naar Ramsau am Dachstein. Jarenlang reisde de kleine Wim in de paasvakantie naar dit dorpje samen met een bende kinderen onder toeziend oog van turnleraars Gino en Christine. Hier, aan de voet van de Alpen, maakte hij na meer dan 40 jaar kennis met de wintersport en het toneelspelen, tot op vandaag twee van zijn grote liefdes.

Waar Wim is, is muziek nooit veraf… © © VRT

Dit seizoen komen er nogal wat bekende West-Vlamingen aan bod. Zo trekt ze met Oshin Derieuw naar Ericeira, dat doorheen de jaren haar tweede thuis werd en zelfs de plek waar ze haar jawoord gaf. Met journalist en Amerikakenner Björn Soenens gaat ze op zoek naar zijn roots in – jawel – Dallas. Met actrice Kim Van Oncen keert Siska overigens terug naar Blankenberge, waar ze met haar grootouders hele zomers doorbracht.

De achtdelige reeks werd gemaakt door Bargoens, het productiehuis van Eric Goens.

Mijn eerste reis: vanaf 14 maart elke vrijdag om 20.40 uur op VRT 1 en al vanaf 6 uur ‘s ochtends op VRT MAX.